İstanbul'da binlerce kişinin katıldığı konser, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. Etkinlik sırasında fenalaşan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerden 29 yaşındaki Furkan Aksu ile 24 yaşındaki Mahmud Sami Ramazanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayda fenalaşan üçüncü kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KONSERDE 3 KİŞİ FENALAŞTI

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde 3 kişinin rahatsızlanması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan 3 kişiden Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu yaşamını yitirirken, diğer kişinin tedavisi sürüyor.

Yaşanan ölümlerin ardından olayın nedeni ve konser sırasında meydana gelen gelişmelerle ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ GÜL ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valisi Davut Gül, olayla ilgili yaptığı açıklamada adli tıp incelemesinin sonuçlarına dikkat çekti.

Gül, konserde fenalaşan 3 kişinin farklı uyuşturucu maddeler kullandığının tespit edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor."

OLAYLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Vali Gül'ün açıklamasıyla birlikte iki kişinin ölümüne ilişkin adli tıp bulguları kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

Olayda hayatını kaybeden iki kişinin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, hastanede tedavi gören üçüncü kişinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerin olayla ilgili adli incelemesi sürüyor.