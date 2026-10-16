İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağışlar, eğitim ve sınav takvimini değiştirdi. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, kent genelindeki bazı eğitim faaliyetlerine ve merkezlerdeki sınavlara iki gün süreyle ara verildi.

HANGİ KURUMLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ?

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 16 Ekim 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda iptal edilen programların detayları netleşti. Bu kapsamda 17 ve 18 Ekim 2026 Cumartesi ile Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitimler gerçekleştirilmeyecek.

HAFTA SONU SINAVLARI YAPILACAK MI?

Alınan tedbir kararı sadece kursları değil, hafta sonu planlanan merkezi değerlendirmeleri de kapsıyor. E-Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecek tüm oturumlar ile okullardaki Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) belirtilen tarihlerde askıya alındı. Eğitime ve sınavlara katılacak adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına alınan bu kararın ardından, ertelenen programların yeni tarihleri ilgili kurumlar tarafından ayrıca duyurulacak.