EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun 6. haftası heyecanı devam ediyor. Türkiye'yi Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda temsil eden Beşiktaş, sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk beş haftasında iki galibiyet ve üç mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, Almanya temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitlemek istiyor.

Beşiktaş'ın Hapoel IBI Tel Aviv karşısında aldığı mağlubiyetin ardından oynayacağı mücadele, yeniden çıkış yakalaması açısından önem taşıyor. Bayern Münih ise Anadolu Efes karşısında elde ettiği galibiyetin ardından İstanbul'dan bir başka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 6. haftasında oynanacak Beşiktaş - Bayern Münih karşılaşması, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Karşılaşmanın tarih, saat ve salon bilgileri Beşiktaş Kulübünün resmî maç programında da yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Bayern Münih karşılaşması, S Sport Plus platformundan canlı takip edilebilecek. EuroLeague yayın hakları kapsamında karşılaşmanın şifresiz televizyon yayınına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ARIYOR

EuroLeague'e 13 yıllık aranın ardından dönen Beşiktaş, sezonun ilk beş karşılaşmasında iki galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, ilk hafta Valencia Basket karşısında 96-94 mağlup olurken ikinci haftada Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Üçüncü haftada Barcelona karşısında 95-82 kaybeden Beşiktaş, dördüncü haftada Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek ikinci galibiyetine ulaştı. Son karşılaşmasında ise Hapoel IBI Tel Aviv deplasmanından 100-82'lik mağlubiyetle ayrıldı.

BAYERN MÜNİH ANADOLU EFES GALİBİYETİNİN MORALİYLE GELİYOR

Almanya temsilcisi Bayern Münih de EuroLeague'de geride kalan beş haftada iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Anadolu Efes'i İstanbul'da 101-93 mağlup eden Alman ekibi, Beşiktaş deplasmanına moralli çıkacak.

Bayern Münih, üst üste ikinci galibiyetini alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Alman temsilcisinin özellikle hücum performansı, Beşiktaş karşısında dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

İKİ TAKIM DA PUAN DURUMUNDA YÜKSELMEK İSTİYOR

EuroLeague'in 5. haftası sonunda Beşiktaş, iki galibiyet ve üç mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Bayern Münih ise 14. basamakta yer alıyor.

İki takımın da yüzde 40 galibiyet oranına sahip olması, karşılaşmanın puan tablosu açısından önemini artırıyor. Beşiktaş'ın galip gelmesi durumunda sezonun ilk altı haftasını üç galibiyet ve üç mağlubiyetle tamamlaması mümkün olacak.

BEŞİKTAŞ İLE BAYERN MÜNİH EUROLEAGUE'DE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Karşılaşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de iki takımın EuroLeague'de ilk kez rakip olacak olması. Organizasyonun resmî maç notlarına göre Beşiktaş ile Bayern Münih daha önce EuroLeague sahnesinde karşı karşıya gelmedi.

Ayrıca Beşiktaş kadrosundaki Wenyen Gabriel'in geçtiğimiz sezon Bayern Münih forması giymiş olması mücadeleye ayrı bir önem katıyor. Siyah-beyazlıların oyuncularından Scottie Wilbekin de geçmişte Maccabi Tel Aviv formasıyla Bayern Münih karşısında sergilediği performansla EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu seçilmişti.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE ZORLU MAÇ PROGRAMI VAR

Bayern Münih karşılaşmasının ardından Beşiktaş'ı EuroLeague'de yoğun bir fikstür bekliyor. Siyah-beyazlılar, 22 Ekim'de Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ardından 28 Ekim'de Olympiakos'u ağırlayacak ve 30 Ekim'de Virtus Bologna deplasmanına çıkacak.

Bu nedenle Bayern Münih karşılaşması, Beşiktaş'ın zorlu maç serisine moralli girmesi açısından da önem taşıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde alacağı galibiyetle EuroLeague'deki yükselişine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.