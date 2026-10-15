İSTANBUL Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin önemli bir uyarı yayımladı. Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, 16 Ekim Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin bölgeye giriş yapacağı bildirildi. Özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

CUMA SABAHI YENİDEN BAŞLAYACAK

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin doğusunda devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesinin beklendiği belirtildi. Ancak yağışlara verilen aranın kısa süreceği, cuma sabahından itibaren bölgenin yeniden yağışlı havanın etkisi altına gireceği ifade edildi. İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası ve kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı, Kırklareli'nin doğusunda da benzer hava koşullarının görüleceği bildirildi.

CUMA GECESİ ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Meteorolojik değerlendirmelere göre, 16 Ekim Cuma günü başlayacak yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Yağışlı sistemin 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle yağışların yoğunlaşacağı saatlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

14 EKİM'DEKİ YAĞIŞLARIN ETKİSİ SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği, 14 Ekim tarihinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuz koşulların henüz tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekti. Yeni yağışlı sistemin mevcut olumsuzlukları artırabileceği belirtilirken, özellikle su baskını ve heyelan riski bulunan bölgelerde tedbirli olunması istendi. Toprağın suya doygun olduğu alanlarda yeni yağışlarla birlikte heyelan tehlikesinin artabileceği, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde ise taşkın riskinin oluşabileceği değerlendiriliyor.

VALİLİKTEN SEL VE HEYELAN UYARISI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (16 Ekim 2026 Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığından sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Kuvvetli yağışların etkili olacağı saatlerde özellikle dere yatakları, alt geçitler, su birikintisi oluşabilecek yollar ve heyelan riski taşıyan bölgelerde dikkatli olunması önem taşıyor. Sürücülerin yağış nedeniyle kayganlaşabilecek yollarda hızlarını düşürmeleri, vatandaşların ise ani su baskınlarına karşı gerekli önlemleri almaları öneriliyor. İstanbul Valiliği, yeni yağışlı sistemin oluşturabileceği tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.