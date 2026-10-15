İSTANBUL’UN Fatih ilçesinde meydana gelen trajik olayda, henüz 14 yaşındaki Mahmut Işıldak elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Yağmur nedeniyle ayakkabılarının ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürüyen küçük çocuk, elektrik akımına kapılmasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Mahmut’un ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

AYAKKABILARI ISLANMASIN DİYE ÇIKARMIŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Çukurbostan Parkı yakınlarında bulunan bir otoparkın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışlı havada yürüyen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, ayakkabılarının ıslanmaması için onları çıkararak yoluna devam etti. Bu sırada elektrik akımına kapılan çocuk, olay yerinde bilincini kaybetti. Hastaneye kaldırılan Mahmut, sağlık ekiplerinin ve doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

6 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Yaşamını yitiren Mahmut Işıldak’ın hafız olduğu ve henüz 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenildi. Kısa süre içerisinde ikinci büyük acıyı yaşayan Işıldak ailesi, 14 yaşındaki Mahmut’un ani ölümüyle bir kez daha yasa boğuldu. Küçük yaşta hafızlık eğitimini tamamladığı öğrenilen Mahmut’un hayatını kaybetmesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

CENAZE TÖRENİNE DEVLET PROTOKOLÜ KATILDI

Mahmut Işıldak’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Fatih’te bulunan İsmailağa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Işıldak’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Mahmut Işıldak için dualar edildi. Henüz 14 yaşında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, memleketi Düzce’de toprağa verilmek üzere İstanbul’dan uğurlandı.

ELEKTRİK AKIMININ KAYNAĞI MERAK KONUSU

Yağışlı havada meydana gelen ölümcül olay, açık alanlarda elektrik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Mahmut Işıldak’ın elektrik akımına tam olarak hangi noktada ve nasıl maruz kaldığına ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi, benzer kazaların önlenmesi açısından önem taşıyor.