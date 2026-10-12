İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), Ukrayna merkezli Yasensvit Ltd firmasından ithal edilen yumurtalarda Salmonella Enteritidis bakterisi tespit edildiğini duyurdu. Karar sonrası ülke genelinde acil toplatma süreci başlatıldı.

Kirlenmiş ürünlerin şu ana kadar İngiltere'de en az 36 gıda zehirlenmesi vakasıyla bağlantılı olduğu açıklandı. Yetkililer, riskli ürünlerin doğrudan yumurta kabuğu üzerinde "3UA1012066" damga kodunu taşıdığını bildirdi. Bu kodun yer aldığı tüm ambalaj boyutları ve son tüketim tarihlerindeki ürünler toplatma kapsamına alındı.

HANGİ İŞLETMELER ETKİLENDİ?

FSA yetkilileri, söz konusu yumurtaların büyük süpermarket zincirlerinde satılmadığını aktardı. Ürünlerin piyasaya daha çok catering sektörü ve gıda üreticilerine hizmet veren toptancılar üzerinden girdiği, az sayıda ürünün ise bağımsız küçük dükkanlara ulaştığı belirtildi.

FSA Olaylar Başkanı Jacquelyn McCormick, halk sağlığını korumak adına acil harekete geçtiklerini belirterek, tüketicilerin bu yumurtaları kesinlikle tüketmemesi ve işletmelerin ürünleri derhal satıştan çekmesi gerektiğini vurguladı.

AMBALAJA DEĞİL KABUKTAKİ KODA BAKILMALI

İngiltere'deki bazı işletmelerin ithal yumurtaları farklı markalar altında yeniden paketlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durum, gıda güvenliğinde dış ambalajdaki marka bilgilerinden ziyade doğrudan yumurta kabuğu üzerindeki üretici kodlarının tek güvenilir kontrol yöntemi olduğunu gösteriyor. Benzer risklere karşı Türkiye'deki tüketicilerin de satın aldıkları yumurtalarda ambalaj markasından önce kabuk üzerindeki damga kodlarını teyit etmeleri öneriliyor.