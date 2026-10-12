Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan, hakkındaki ayrılık söylentilerine son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşması öncesinde İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'ya konuşan oyuncu, kariyer planlamasına dair net ifadeler kullandı.
AYRILIK İDDİALARINA NET YANIT
Hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten 35 yaşındaki orta saha, kış transfer döneminde takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını aktardı. Gündoğan, sarı-kırmızılı kulüpte kalarak yeni bir şampiyonluk yaşamak için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
FORMA SAVAŞINI BIRAKMIYOR
Yıldız oyuncunun bu sezonki istatistikleri dikkat çekiyor. Geride kalan süreçte Galatasaray formasıyla yalnızca 2 resmi maçta toplam 11 dakika süre bulabilen Gündoğan, kısıtlı şans bulmasına rağmen takımdaki yerini koruyup şampiyonluk hedefine katkı sağlamayı hedefliyor.