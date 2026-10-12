Son Dakika! MHP konvoyunda kaza: Milletvekili dahil ölü ve yaralılar var

Alanya'da şok olay: Kardeşini balkondan attı, sonra kendini vurdu

Bunlar da ilginizi çekebilir

İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Yıldız oyuncunun bu sezonki istatistikleri dikkat çekiyor. Geride kalan süreçte Galatasaray formasıyla yalnızca 2 resmi maçta toplam 11 dakika süre bulabilen Gündoğan, kısıtlı şans bulmasına rağmen takımdaki yerini koruyup şampiyonluk hedefine katkı sağlamayı hedefliyor.

Hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten 35 yaşındaki orta saha, kış transfer döneminde takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını aktardı. Gündoğan, sarı-kırmızılı kulüpte kalarak yeni bir şampiyonluk yaşamak için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.