Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. DHA'nın aktardığı bilgilere göre, sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ardından sosyal medya ve bazı basın organlarında yayılan söylentiler üzerine resmi bir açıklama yapıldı.

DMM tarafından yayımlanan metinde, sistemde olumsuz bir seyir olmadığı vurgulandı. Spekülatif içeriklerin piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk yaratmayı amaçladığı belirtilerek, vatandaşların yalnızca yetkili kurum açıklamalarını dikkate alması istendi.

BES'TE SÖZLEŞME SAYISI ARTIYOR

Güncel istatistiklere değinilen açıklamada, son bir ay içerisinde BES'te 100 binden fazla net sözleşme artışı yaşandığı bildirildi. Sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişinin devam ettiği ifade edilirken, devlet katkısının sağladığı güven ortamıyla sistemin güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürdüğü kaydedildi.