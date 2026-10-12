Hollywood’un ünlü isimlerinden Tobey Maguire, eski eşi Jennifer Meyer’in düğününde gerçekleştirdiği sürprizle gündeme geldi. 2016 yılında ayrılık kararı aldığı Meyer ile resmi boşanma sürecini geçtiğimiz günlerde tamamlayan oyuncu, eski eşinin yeni evliliğinde nikah törenini yöneten isim oldu.

Hawaii’de düzenlenen görkemli düğünde Jennifer Meyer, üç yıldır birlikte olduğu iş insanı Geoffrey Ogunlesi ile hayatını birleştirdi.

ESKİ EŞİNİN NİKAHINI BİZZAT YÖNETTİ

49 yaşındaki mücevher tasarımcısı Jennifer Meyer ile 34 yaşındaki iş insanı Geoffrey Ogunlesi, Hawaii’nin Lanai Adası’ndaki Four Seasons Resort Lanai’de düzenlenen törenle evlendi.

Okyanus kıyısında gerçekleştirilen düğünün en dikkat çekici anı ise Tobey Maguire’ın nikah törenini yönetmesi oldu.

Çiçeklerle süslenen nikah alanında çiftin karşısına geçen Maguire, hazırlanan metni okuyarak törene öncülük etti. Eski eşinin mutluluğuna ortak olan ünlü oyuncunun bu davranışı davetlilerin de ilgisini çekti.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DÜĞÜNDE BULUŞTU

Görkemli düğün törenine sinema, moda ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Daily Mail’in haberine göre davetliler arasında Leonardo DiCaprio ve sevgilisi Vittoria Ceretti, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile eşi Lauren Sanchez, oyuncu Courteney Cox ve moda tasarımcısı Rachel Zoe yer aldı.

Düğünde Jennifer Meyer uzun duvaklı beyaz bir gelinlik tercih ederken, Geoffrey Ogunlesi siyah smokin giydi.

Okyanus manzarası eşliğinde gerçekleşen törende davetliler çiftin mutluluğuna ortak oldu.

ÇOCUKLARI DA MUTLU GÜNLERİNDE YANLARINDAYDI

Jennifer Meyer’in Tobey Maguire ile evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Ruby Sweetheart ve 17 yaşındaki oğlu Otis Tobias da düğüne katıldı.

Meyer ile Ogunlesi’nin kısa süre önce dünyaya gelen kız bebekleri de törende yer aldı.

Böylece düğün, yalnızca çiftin evliliğini değil, aile üyelerini de bir araya getiren özel bir kutlamaya dönüştü.

10 YILLIK BOŞANMA SÜRECİ DÜĞÜNDEN ÖNCE TAMAMLANDI

Tobey Maguire ile Jennifer Meyer, 2007 yılında Hawaii’de evlenmişti. İkili, 2016 yılında yollarını ayırma kararı alırken Meyer, 2020 yılında resmi boşanma davası açmıştı.

Yaklaşık 10 yıl süren ayrılık ve boşanma sürecinin ardından tarafların evlilik bağı, düğünden kısa süre önce hukuken sona erdi.

Page Six tarafından aktarılan mahkeme kayıtlarına göre, 21 Eylül’de tarafların evlilik statüsünün sona erdirilmesine karar verildi. Karar, 1 Ekim’de Los Angeles Yüksek Mahkemesi kayıtlarına geçti.

Boşanmaya ilişkin diğer hukuki konuların ise ayrı şekilde ele alınacağı bildirildi.

AYRILIK SONRASINDA DOSTLUKLARI DEVAM ETTİ

Tobey Maguire ile Jennifer Meyer, evliliklerini sonlandırmalarına rağmen çocukları için yakın ilişkilerini sürdürmeye devam etti.

Meyer, daha önce yaptığı açıklamalarda ayrılık sonrasında önceliklerinin çocuklarının mutluluğu olduğunu belirtmişti.

Eski eşi Maguire ile özel günlerde bir araya geldiklerini, ailece tatil yaptıklarını ve birbirlerinin hayatında olmaya devam ettiklerini anlatan Meyer, yeni eşi Geoffrey Ogunlesi ile Maguire’ın da iyi anlaştığını ifade etmişti.

YENİ DAMAT MİLYARDER AİLENİN OĞLU

Jennifer Meyer’in yeni eşi Geoffrey Ogunlesi, müzik menajerliği alanında faaliyet gösteren Ogunlesi Group şirketinin kurucusu ve üst yöneticisi olarak tanınıyor.

Ogunlesi’nin babası ise Nijeryalı yatırım bankacısı ve iş insanı Adebayo Ogunlesi. Ailenin uluslararası iş dünyasında önemli bir konuma sahip olduğu biliniyor.

Jennifer Meyer de Hollywood’un tanınmış isimlerinden biri olmasının yanı sıra, Universal Studios’un eski yöneticilerinden Ronald Meyer’in kızı olarak tanınıyor.

HOLLYWOOD’DA ALIŞILMADIK DÜĞÜN

Eski eşinin yeni evliliğinde nikah törenini yönetmesiyle dikkat çeken Tobey Maguire, Hollywood’da alışılmışın dışında bir düğün hikâyesine imza attı.

Ünlü oyuncunun bu davranışı, ayrılık sonrasında da dostane ilişkilerin sürdürülebileceğinin dikkat çekici bir örneği olarak magazin gündeminde yerini aldı.