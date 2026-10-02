Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı Hatice Öz, seçim çalışmaları kapsamında Antalya Forum X üyeleriyle bir araya geldi. Mehmet Hacıarifoğlu öncülüğündeki toplantıda, kentin kronikleşmiş sorunlarının veri odaklı bir yaklaşımla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamaya göre Öz, Antalya'nın artan nüfus, iklim değişikliği ve dijitalleşme gibi dinamiklerinin birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti. Şehrin geleceğini tasarlarken yalnızca bugünün sorunlarını konuşmanın yetersiz kalacağını ifade eden Öz, doğru kararların ancak doğru verilerle alınabileceğine dikkat çekti.

ATSO'DA YAPAY ZEKA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DÖNEMİ

Yeni nesil oda yönetiminin sadece dijitalleşmeden ibaret olmadığını savunan Öz, ATSO'nun yalnızca üyelerinin sorunlarını dinleyen pasif bir yapıdan çıkması gerektiğini aktardı. Dünyadaki yeşil dönüşüm ve robotik teknolojilerin ekonomiyi yeniden şekillendirdiğini belirten başkan adayı, verilerin sadece rapor hazırlamak için değil, anlık kriz çözümleri üretmek için kullanılacağını duyurdu.

VERİ ODAKLI YÖNETİM ÜYELERE NE SAĞLAYACAK?

Ticaret odalarının geleneksel işleyişinin veri merkezli bir yapıya evrilmesi, üye işletmelerin sektörel riskleri önceden görmesine olanak tanıyor. Hangi sektörün daralma yaşadığı, finansman veya nitelikli personel ihtiyacının hangi alanlarda yoğunlaştığı gibi verilerin anlık analizi, krizler büyümeden müdahale edilmesini kolaylaştıran modern bir ekonomik planlama modeli olarak öne çıkıyor.

MEVCUT YAPIYA VERİ ELEŞTİRİSİ

Mevcut ATSO yönetiminin üyelerinin ihtiyaçlarını yeterince ölçemediğini savunan Öz, sahadaki sorunları tahminlerle değil somut analizlerle tespit edeceklerini dile getirdi. Restorancısından ihracatçısına kadar tüm kesimlerin sorunlarını sahada dinlediklerini belirten Öz, Antalya'nın yeni ekonomik hikayesini teknoloji, bilim ve ortak akılla yazacaklarını sözlerine ekledi.