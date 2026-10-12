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Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kazada servis aracında bulunan 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kaza, ilçenin Yeni ve Vezirli mahalleleri arasındaki ana yolda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan okul servisi devrilerek yan yattı.

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