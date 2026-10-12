Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrencileri taşıyan servis minibüsü devrildi.
Kaza, ilçenin Yeni ve Vezirli mahalleleri arasındaki ana yolda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan okul servisi devrilerek yan yattı.
10 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada servis aracında bulunan 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından devrilen servis minibüsü, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.