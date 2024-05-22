THY'den kaçırılmayacak iş fırsatı: Tecrübe şartı yok!

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre, kabin memuru pozisyonları için rütbesiz personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını yapabilecekleri bu fırsat, 50 bin lira başlangıç maaşı ile dikkat çekiyor. Adayların karşılaması gereken başvuru koşulları, başvurunun yapılacağı platform ve aranan nitelikler hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar şu şekilde sıralanmaktadır: Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan kariyer bölümünden başvurular kabul edilmekte, adayların belirli eğitim düzeyleri ve yeterlilikleri sağlamaları beklenmektedir.

ŞARTLARI

Türk Hava Yolları, kabin memuru pozisyonları için yeni bir alım sürecini başlatıyor. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, en az lise düzeyinde eğitim almaları ve İngilizceyi iyi derecede konuşabiliyor olmaları gerekiyor. Adayların temiz bir adli sicil kaydına sahip olmaları ve 1982 ile 2004 yılları arasında doğmuş olmaları şartları aranıyor.

Boy kriterleri kadınlar için 160 ile 180 cm, erkekler için ise 170 ile 190 cm olarak belirlendi. Mavi kart sahiplerinin de başvurabileceği bu pozisyonlar için, ikinci bir yabancı dil bilmek tercih nedeni olacak. Ayrıca, adayların daha önce Türk Hava Yolları veya bağlı şirketlerden herhangi bir nedenle ayrılmamış olmaları beklenmektedir.

SÜREÇ NASIL OLACAK?

Adaylar, Türk Hava Yolları'nın değerlendirme sürecine ilk adım olarak online bir İngilizce sınavı ile başlayacaklar. İlk aşamanın ardından, belgelerin online incelemesi yapılacak. İngilizce yeterliliklerini daha da belirginleştirmek için, adaylar süreç içinde bir İngilizce mülakatına tabi tutulacaklar. Bu mülakat, yüz yüze veya video konferans yoluyla gerçekleştirilebilir.

Adayların online envanter analizi, dövme ve yara izi denetimi, boy ve kilo ölçümü gibi aşamalardan geçmeleri bekleniyor. Değerlendirme sürecinin finalinde, adaylar İstanbul Florya'daki Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi'nde bir kurul mülakatına katılacaklar. Süreç gerektirdiğinde, değerlendirme aşamalarında değişiklikler yapılabilir.

NEREDEN BAŞVURU YAPILACAK?

Türk Hava Yolları, kabin memuru pozisyonları için adayların başvurularını kabul etmektedir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek başvurular için belirlenen son tarih olmamakla birlikte, alım yapılacak kontenjanın dolması halinde ilan kapatılacaktır.

Kaynak: Kamu Son Haber