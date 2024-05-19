19 May 2024 - 16:47- Ekonomi G:

Cem Küçük’ten MÜJDE! En düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükseliyor! Ek zam ve promosyonlar kapıda!

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TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, Cem Küçük’ün canlı yayınında emeklilere ek zam müjdesini verdi. Yıldız, ek zammın 1 Temmuz’da yapılacağını ve en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye yükseleceğini açıkladı.

Cem Küçük’ten MÜJDE! En düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükseliyor! Ek zam ve promosyonlar kapıda! mask
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2024 yılında yapılan zam ve ikramiye artışları emeklileri tatmin etmedi. Yüksek enflasyon karşısında emeklilerin alım gücü düşmeye devam etti. Emekliler, ek zam ve promosyonlar için sabırsızlıkla bekliyordu.

TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, Cem Küçük’ün programında ek zamla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yıldız, ek zammın 1 Temmuz’da yapılacağını ve en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye yükseleceğini söyledi.

Promosyonlar da Arttı
Yıldız, 3 yıllık anlaşmalı bankaların emeklilere yönelik promosyonları hakkında da bilgi verdi. Promosyonların 15 bin TL’den başlayacağını belirten Yıldız, alt sınırın 7.500 TL ile 10 bin TL arasında olacağını ve bayram sonrasında netleşeceğini açıkladı.

Cem Küçük’ten MÜJDE! En düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükseliyor! Ek zam ve promosyonlar kapıda!

Emekliler Sevinçli
Ek zam ve promosyon müjdesi emeklileri sevindirdi. Emekliler, 1 Temmuz’u sabırsızlıkla bekliyor. Bu haber, emeklilerin alım gücünü artırarak ekonomik refahlarını yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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19 May 2024 - 16:47 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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