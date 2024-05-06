Alanya'da korkunç kaza: İki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam savaşı veriyor

Öğle saatlerinde Alanya'da meydana gelen kazada F.Ü. (38) idaresindeki 07 BPJ 658 plakalı otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a (7) çarptı.
Feci kazayı gören çevre sakinleri hemen durumu ekiplere bildirdi. İki kardeş sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Doruk Erdoğan yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Belinay Erdoğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi aktarıldı.
Sürücü F.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.