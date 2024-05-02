02 May 2024 - 13:29- Gündem G:

Zincirleme aşk skandalı! Önce yakın arkadaşı sonra yengesi ile aldatıldı

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Samsun'da bir kadın, eşinin kendisini hem yakın arkadaşı hem de dayısının eşi ile aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, adamın toplamda 1 milyon lira tazminat ödemesine hükmederek çifti boşadı

Zincirleme aşk skandalı! Önce yakın arkadaşı sonra yengesi ile aldatıldı mask
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Samsun'da, 42 yaşındaki Ayşe A., kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi 50 yaşındaki A.S. ile aldattığını öne sürerek eşi 48 yaşındaki Ahmet A.'ya boşanma davası açtı. Mahkeme, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edip, davalı Ahmet A.'nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti

TELEFON GÖRÜŞMELERİ MAHKEMEYE SUNULDU
Samsun'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe A., 2001 yılında evlendiği Ahmet A.'ya aldatma nedeniyle 23 Şubat 2021 yılında boşanma davası açtı. Samsun 2'nci Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Ahmet A.'nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

1 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtladı. Mahkeme heyeti 26 Nisan 2024'te görülen duruşmada, Ayşe A.'yı haklı bularak boşanmalarına karar verdi ve Ahmet A.'nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan, 10 yaşındaki U.A.'nın velayetinin anneye verilmesine, Ahmet A.'nın, eşi Ayşe A. ile oğlu B.A.'ya (23) biner lira nafaka ödemesine karar verildi.

"DAYISININ EŞİ İLE ALDATILARAK MAĞDURİYET YAŞADI"
Ayşe A.'nın avukatı Arslan Bolat, "Herkes eşinin kendisine olan ilgisini kaybettiğini, ilerleyen aşamada ise kendisini aldattığını hisseder ve bunu anlayabilir. Ancak asıl sorun mahkeme dosyasına bunun yansıtılıp yansıtılmadığıdır. Mahkemeler somut delillere göre hareket eder ve buna göre karar verirler. Müvekkilimiz dayısının eşi ile aldatılmış ve çok büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Bu kadar güvendiği iki insanın kendisini aldatması, uzun süre kendisinden gizli şekilde ilişki yaşaması psikolojisini altüst etmiş, uzun süre psikolojik tedavi görmesine rağmen olayın üzerinden yıllar geçse de hala olayı tam olarak atlatamamıştır.

Bu sebep ile biz dosyaya tüm tedavi evraklarını reçeteli olarak kullandığı ilaçları ekledik. Ardından da eşi ve diğer kadın arasında bir yılda 828 defa yapılan telefon görüşmesi, bu görüşmelerin de gecelerce ve saatler boyu sürdüğünü öğrendik. Bu durumun da mahkeme tarafından araştırılarak dosyaya eklenmesini istedik." açıklamasında bulundu.

"TAZMİNAT İLE YENİ BİR HAYAT KURARKEN KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYACAK"
Avukat Bolat, "Müvekkilimizin mağduriyetinin boyutu da mahkeme dosyasına doğru şekilde yansıtıldığı için mahkeme müvekkilimiz lehine bir milyon lira tazminata hükmetti. Elbette ki, müvekkilimizin yaşadığı acı tazminat miktarı ile ölçülemeyecek kadar büyük ve bu tazminat miktarı ne olursa olsun müvekkilimiz yaşadığı acıyı unutmayacak ancak inanıyoruz ki, müvekkilimiz kendisine yeni bir hayat kurarken kimseye muhtaç olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

# Bir, 2021, aile

02 May 2024 - 13:29 - Gündem

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