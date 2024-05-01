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Sporun Başkenti Alanya'da önemli organizasyon

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Geçtiğimiz mart ayında Kleopatra Plajı yanında hizmet vermeye başlayan Alanya Padel Academy, Türkiye'nin üçüncü Uluslararası Padel Antrenör Eğitim Programı'na ev sahipliği yaptı

Sporun Başkenti Alanya'da önemli organizasyon mask
Sporun Başkenti Alanya'da önemli organizasyon
Sporun Başkenti Alanya'da önemli organizasyon
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ULUSLARARASI Padel Federasyonu (FIP) Türkiye Temsilcisi Padel İstanbul Spor Kulübü tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Cupra Padel Antrenör Eğitimi Programı, 27-30 Nisan tarihlerinde Alanya Padel Academy'de gerçekleşti. Türkiye'de üçüncü kez gerçekleşen program, Alanya'da ilk kez düzenlendi. Yurt içi ve yurt dışından gelen padel antrenörleri, 4 gün boyunca ünlü padel antrenörü İspanyol Daniel Patti önderliğinde eğitim programı gerçekleştirdi. Dün de sertifika töreni vardı. Alanya Padel Academy'de düzenlenen sertifika törenine, Alanya Belediye Meclis Üyesi Faruk Konukçu da katıldı. 

Padel sporunun taktiksel, işlevsel ve hızlı bir spor olduğunu söyleyen Padel İstanbul Spor Kulubü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şöhret Pakiş, "Ülkemizde padel sporunun gelişimi için çalışmakta olan Türkiye'nin ilk padel derneği ve kulubüyüz.Uluslararası Padel Federasyonu'nun Türkiye'deki tek temsilcisiyiz. Padel bir raket sporudur. Son 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen sporudur. 20'ye 10 büyüklüğünde bir kortta oynanıyor. Padel bir çiftler oyunudur. 4 kişi kortta mücadele veriyorlar. Farklı olarak toplar cama sekip geri gelebiliyor buda daha uzun bir oyuna ve keyifli bir oyun haline gelmesine sebep oluyor. Padelde sıradışı vuruşları görmeniz çok mümkün. Top dışarı çıkarsa oyuncu dışarıdan da topa müdahale edebiliyor. Kullanılan top tenis topuna çok benzer özelliklte fakat az basınçlı bir top ve raket oldukça farklı ergonomik olarak tasarlanmış, daha kısa ve kontrolü daha kolay bir raket" dedi 

"ALANYA ÇOK ÖNEMLİ BİR YER"

Padel sporunda en önemli iki ülkenin İspanya ve Arjantin olduğunu sözlerine ekleyen Pakiş, "Padel, 72 ülkede oynanan bir spor dalıdır. Padel'in 25 milyon oyuncusu var. Sadece İspanya'da 4 buçuk milyon oyuncusu var. İspanya'da 15 bin kort sahası var. Türkiye'de bu macera 2019'da başladı ve günümüze kadar gelmiş durumda. Biz 5 yılda 2 korttan 100 korta çıktık. Bu oyunun içinde Alanya çok önemli bir yerde vaziyet alıyor. Biz çok mutluyuz ve Alanya Padel Academy'de uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İtalya ve İspanya'dan çok kıymetli misafirlerimizle burada padel antrenör programı düzenledik. Ev ahipliği için Alanya Padel Academy'ye teşekkür ederiz" dedi. 

"PADEL AİLE DOSTU BİR SPOR"

Alanya Belediyespor Kulübü yöneticisi ve Belediye Meclis Üyesi Faruk Konukçu ise, "Padel, bizim de yeni yeni tanıdığımız bir spor dalı. Biz burada bütün sporlarla alakalı konuşurken öncelikle kentte kendi çocuklarımızın bu sporu ne kadar yapıp yapamayacağını, ikinci aşamada da turizme ne kadar katkı yapıp yapamayacağını noktasında bakıyoruz. Çünkü Triatlon sporu da Alanya'dan çıkan bir spor. Padel için de benzer bir fikrimiz var. Yeni yeni bu konunun üzerinde çalışmalara başladık. Henüz federasyonlaşması yok. Her şeyden önce aile dostu bir spor olması, özel bir uzmanlık istememesi açısından rekreaktif bir spor olabileceğini, kentin heryerinde çok rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyoruz, bu açıdan çok önemli. Bizim zaten hedef pazarlarımızda çok popüler bir spor olmasından dolayı da özellikle buraya gelen kuzey ülkelerinin tatilcilerinden, geldiklerinde kendi alışkanlıklarını burada devam ettirebilmeleri. Aile dostu olan bu sporu burada da yapabilmeleri için bütün belediyenin ve kentin imkanlarıyla sporun yaygınlaştırılması ve turizme de ciddi anlamda katkı yapması için projeler geliştiriyoruz" dedi. 

"SPORA KATKI YAPMAK İSTEDİK"

Alanya Padel Academy Kurucusu ve Alanya Tenis Kulübü Başkanı Ahmet Sönmez de, Türkiye'nin ilk ve tek işletmesi olan tenis akademisi olduklarını söyleyerek, "Alanya Padel Academy'mizi yeni kurduk. Türkiye'nin ilk ve tek işletmesi olan tenis akademisiyiz. Sporun Başkenti Alanya'ya biz de bir katkıda bulunmak istedik. Katılım oldukça çok iyi, spor turizmi açısından çok değerli, kendi gençlerimize sporu yaptırmak adına çok önemli" dedi. Uluslararası Padel Antrenörü İtalyan Daniel Patti de, "Alanya'da bulunduğum süreden çok memnunum. İklim koşullarından ve tesislerinizden çok memnun kaldım. Gelecek yıllarda, Alanya'da çok değerli eğitimler ve turnuvalar düzenlenecek. Bizlere ev sahipliği yapan Alanya Padel Academy yetkililerine çok teşekkür ederim" dedi. Cemali AYDINOĞLU

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01 May 2024 - 09:29 - Spor

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