23 Nis 2024 - 20:46- Gündem G:

19 yaşındaki üvey oğluyla kaçan kadın eşiyle canlı yayınla yüzleşti

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Müge Anlı'nın programında 9 yaşından beri birlikte yaşadığı üvey oğluyla kaçan kadın, eşiyle yüzleşti. Müge Anlı tepkisiz kalamadı.

19 yaşındaki üvey oğluyla kaçan kadın eşiyle canlı yayınla yüzleşti mask
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Lüleburgaz'da esnaflık yapan Umut Yetik, 8 yaşındaki kızını aramak için  Müge Anlı'nın programına çıktı. Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığını ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyleyerek tek amacının kızının velayetini almak olduğunu ifade etti. Eşler, bugün canlı yayında yüzleşti.

'EVİ MUSTAFA GEÇİNDİRİYORDU'

Müge Anlı'nın "Umut'u jandarma bir suçtan götürdüğünde sen niye üzüldün? Sen aynı evde iki tane adamla zorlanmadın mı?" sorusuna Tuğçe, "Ben Umut'un başına bir iş getirmek isteseydim onu zaten şikayet ederdim. Bizim böyle bir amacımız yok. Ben kocamın ne yapacağını kestiremiyorum. Ben kızımı kaçırmadım, onu istediğiniz pedagogla görüştürebilirsiniz. 2 yıldır eve parayı getiren kişi Umut değil Mustafa. 2 yıldır evi Mustafa geçindiriyor" dedi.

'ALLAH BELANI VERSİN'

Umut Bey ise "Allah senin belanı versin. Ben 9 ay boyunca iki tane şeytanla beraber yaşamışım. Sende biraz ar, namus, şeref olsa, o ar damarın patlamamış olsa buraya çıkıp bana iftira atmazsın. Kendini de savunamazsın. Size yaptıklarım haram zıkkım olsun" şeklinde cevap verdi.

"TUĞÇE'Yİ SEVİYORUM"


Mustafa ise "Ben kendi ayaklarımın üzerinde duran biriyim. Tuğçe, kızıyla devlet korumasına gitmek isterse saygı duyarım. Böyle bir şeyi babama yaptığım için pişmanım, üzgünüm. Tuğçe'yi seviyorum, birlikte olmak için başka çaremiz yoktu. Fikrim değişmedi" dedi ve herkesi şoke etti. 

KÜÇÜK KIZ DEVLET KORUMASINA ALINDI


Yayını ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tuğçe ve Umut'un evliliğinden dünyaya gelerek kaçan anne ile abisinin yanında kalan 8 yaşındaki Melodi'yi koruma altına aldı. 

Kaynak: MEDYATAVA

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23 Nis 2024 - 20:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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