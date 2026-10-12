Kanal D'nin ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk puan mücadelesi tamamlandı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan almak için yarıştı.

Günün sonunda açıklanan puanlar, yarışmacılar arasındaki rekabeti ortaya koyarken çeyrek altının sahibi de belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 12 EKİM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Beyza oldu.

Kayınvalidelerin değerlendirmeleri sonucunda toplam 15 puana ulaşan Beyza, en yakın rakiplerini yalnızca bir puan farkla geride bıraktı.

Tuğba ve Cemile 14'er puan alarak ikinci sırayı paylaşırken Yeşim, 6 puanla günü son sırada tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 12 EKİM 2026 PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününde yarışmacıların elde ettiği puanlar şöyle:

Beyza: 15 puan

Tuğba: 14 puan

Cemile: 14 puan

Yeşim: 6 puan

Puan tablosunda ilk üç yarışmacı arasındaki farkın oldukça az olması dikkat çekti. Beyza'nın bir puanlık üstünlükle günü tamamlaması, haftanın ilerleyen bölümlerinde rekabetin devam edeceğini gösterdi.

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ BEYZA OLDU

Gelinim Mutfakta'da her gün verilen çeyrek altın ödülü, 12 Ekim Pazartesi günü Beyza'nın oldu.

15 puanla günün en yüksek skoruna ulaşan Beyza, hem çeyrek altını kazanmayı başardı hem de haftalık puan yarışına ilk sırada başladı.

Tuğba ve Cemile ise bir puan farkla günlük ödülü kaçırdı.

HAFTANIN İLK GÜNÜNDE REKABET KIZIŞTI

Yarışmada haftanın ilk gününde alınan puanlar, cuma günü yapılacak final öncesinde önem taşıyor.

Gelinler, hafta boyunca hazırlayacakları yemeklerle hem günlük çeyrek altın ödüllerini kazanmak hem de haftalık toplam puanlarını yükseltmek için mücadele edecek.

12 Ekim'de Beyza'nın birinciliğiyle başlayan haftada gözler, 13 Ekim Salı günü açıklanacak yeni puan durumuna çevrildi.