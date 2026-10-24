Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çekilen ve geleneksel sedir katranı üretimini konu alan "Katran" belgeseli, İtalya'da düzenlenen 2. Giuseppe Šebesta Uluslararası Antropolojik Sinema Ödülleri'nde orta metraj kategorisinin birincisi seçildi. Erciyes Üniversitesi tarafından 23 Ekim 2026'da duyurulan başarı, Gazipaşa'nın Çığlık Mahallesi'nde sürdürülen geleneksel üretim kültürünü uluslararası sinema gündemine taşıdı.

24 ÜLKEDEN FİLMLERİN KATILDIĞI YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

İtalya'nın Trento kentinde, San Michele Etnografya Müzesi (METS) ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 24 ülkeden filmler katıldı. Festival jürisi, insan emeğini ve geleneksel üretim tekniklerini doğayla kurulan ilişki üzerinden ele alan "Katran" belgeselini orta metraj kategorisinde birincilik ödülüne değer buldu.

Belgeselin yönetmeni Ali Rıza Avcı da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapımın katıldığı ilk yurt dışı festivalinden ödülle döndüğünü belirtti. Avcı, Türkiye'yi ve belgeselin çekildiği Gazipaşa'yı uluslararası bir organizasyonda temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GAZİPAŞA'NIN ÇIĞLIK MAHALLESİ'NDEKİ GELENEK KAMERAYA ALINDI

Ödüllü belgeselin çekimleri Gazipaşa'ya bağlı Çığlık Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Filmde, ömrünü tamamlamış ve kurumuş sedir ağaçlarından geleneksel yöntemlerle katran elde edilmesi anlatılıyor. Yapım, üretimin yalnızca ortaya çıkan ürünle sınırlı olmadığını; kullanılan tekniklerin, deneyimin ve insan emeğinin de kültürel bir değer taşıdığını ortaya koyuyor.

Belgeselin merkezinde, modern üretim yöntemlerinin yaygınlaştığı günümüzde geleneksel zanaat tekniklerini sürdüren insanların emeği bulunuyor. Festival jürisinin değerlendirmesinde de üretim sürecindeki sabır, kararlılık ve çevreye gösterilen özen öne çıkarıldı.

Gazipaşa'daki üretim geleneğinin belgeselle kayıt altına alınması, yerel kültürel mirasın korunması açısından da önem taşıyor. Film, bölgenin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, geçmişten günümüze aktarılan üretim bilgisiyle de tanıtılmasına katkı sağlıyor.

YÖNETMEN ALİ RIZA AVCI KİMDİR?

Belgeselin yönetmeni Ali Rıza Avcı, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema Televizyon Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini sürdüren Avcı, "Katran" belgeselini lisans öğrenciliği döneminde hazırladı.

Erciyes Üniversitesi'nin 23 Ekim 2026 tarihli resmî duyurusuna göre film, öğrencilik döneminde gerçekleştirilen bir çalışmanın uluslararası ödüle ulaşması bakımından da üniversitenin sinema alanındaki başarıları arasında yer aldı.

KATRAN BELGESELİNİN DAHA ÖNCE KAZANDIĞI ÖDÜLLER

İtalya'daki birincilik, belgeselin festival yolculuğundaki ilk başarısı değil. "Katran", daha önce 2. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Yapım ayrıca 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde finalistler arasında yer aldı.

Bu sonuçlarla birlikte belgesel, Türkiye'deki festival başarısını uluslararası birincilikle geliştirmiş oldu. İtalya'daki ödülün diğerlerinden ayrılan yönü ise filmin ilk yurt dışı festival katılımında kazanılmış olması.

KATRAN BELGESELİ 5 KASIM'DA FETHİYE'DE GÖSTERİLECEK

Belgeselin izleyiciyle buluşacağı bir sonraki etkinliğin tarihi de açıklandı. Erciyes Üniversitesi'nin duyurusuna göre "Katran", 5 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek 4. Fethiye Uluslararası Film Festivali'nde özel gösterim programı kapsamında seyirci karşısına çıkacak.

Film ayrıca 14. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışması'nda finalist olarak yer alacak. Böylece Gazipaşa'daki geleneksel katran üretimini anlatan yapım, İtalya'da kazandığı ödülün ardından Türkiye'deki festival programlarında da değerlendirilecek.

GAZİPAŞA'NIN KÜLTÜREL MİRASI ULUSLARARASI ALANDA TANITILIYOR

"Katran" belgeselinin başarısı, Antalya'nın doğu ilçelerinden Gazipaşa'da yaşatılan geleneksel üretim bilgisinin sinema aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşabileceğini gösteriyor. Çığlık Mahallesi'ndeki sedir katranı üretimini odağına alan film, yerel zanaatların belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından öne çıkıyor.

Belgeselin ödülüne ve gelecek gösterimlerine ilişkin bilgiler, Erciyes Üniversitesi'nin 23 Ekim 2026 tarihli "Erciyes İletişim İmzalı Katran İtalya'da Birinci Oldu" başlıklı resmî açıklamasıyla doğrulandı. Yönetmen Ali Rıza Avcı'nın açıklaması da İtalya'daki yarışmanın filmin ilk uluslararası festival deneyimi olduğunu ortaya koydu.