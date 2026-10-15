Trendyol 1. Lig mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımının gollerinden birini kaydeden Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho, üst üste 10'uncu maçında da skor üreterek Türk futbol tarihinde yeni bir rekora imza attı.

AA'nın aktardığına göre, sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen Iheanacho, elde ettiği bu seriyle geçmişte Süper Lig'de kırılan rekorları geride bıraktı.

METİN OKTAY VE SAFFET SANCAKLI'YI GEÇTİ

Türk futbolunun önemli isimlerinden Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla üst üste 9 maçta gol sevinci yaşamıştı. Benzer bir istatistiği 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla Saffet Sancaklı da tekrarlamıştı. Iheanacho, Muğlaspor deplasmanında bulduğu golle bu iki oyuncunun 9 maçlık serisini aşmış oldu.

BURSASPOR TARİHİNDE YENİ LİDER

Nijeryalı oyuncu, daha önce oynanan Mardin 1969 Spor maçında attığı golle kulüp rekorunu da ele geçirmişti. Bursaspor'un eski oyuncularından Fernandao, 2014-2015 sezonunda üst üste 8 maçta gol atma başarısı göstermişti. Iheanacho, önce Fernandao'nun kulüp rekorunu, ardından da ulusal çaptaki 9 maçlık serileri geçerek istatistiğini 10 maça çıkardı.