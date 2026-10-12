İngiliz futbolunda tribün kültürünü değiştirebilecek önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere ve Galler'de 41 yıldır uygulanan, futbol karşılaşmaları sırasında sahayı gören tribün alanlarında alkol tüketilmesini yasaklayan düzenleme yeniden gündeme taşındı.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, 1985 yılında yürürlüğe giren yasağın günümüz koşullarına uygun olmadığını belirterek kaldırılması çağrısında bulundu.

41 YILLIK YASAĞIN KALDIRILMASI İSTENİYOR

Andy Burnham, futbol tribünlerindeki alkol yasağını "haksız, modası geçmiş ve ayrımcı" olarak nitelendirdi.

Burnham'ın açıklamaları, İngiliz futbolunda uzun yıllardır devam eden uygulamanın geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden başlattı.

Mevcut düzenlemeye göre taraftarlar, stadyumların belirli iç alanlarında alkol satın alıp tüketebilirken sahayı gören tribün bölümlerinde alkol tüketemiyor.

YASAK 1985 YILINDA GETİRİLMİŞTİ

İngiltere'de söz konusu yasak, Margaret Thatcher hükümeti döneminde 1985 yılında yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesinde Luton Town ile Millwall arasında oynanan FA Cup karşılaşmasında yaşanan şiddet olayları etkili oldu.

Aynı yıl Belçika'daki Heysel Stadyumu'nda 39 kişinin hayatını kaybettiği facia da futbol güvenliğine yönelik önlemlerin artırılmasında önemli rol oynadı.

TARAFTARLARIN MAÇ GÜNÜ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞMEDİ

Yasağa rağmen İngiltere'de futbolseverlerin maç öncesinde ve sonrasında alkol tüketme alışkanlığı devam etti.

Taraftarlar karşılaşmalardan önce stadyum çevresindeki işletmelerde bir araya gelirken bazı futbolseverler devre arasında stadyumların iç satış alanlarına yöneliyor.

Bu durum, mevcut yasağın ne kadar etkili olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ TARTIŞILIYOR

Yasağın kaldırılması önerisi, stadyum güvenliğine ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Özellikle Euro 2020 finalinde Wembley Stadyumu çevresinde yaşanan olaylar, taraftar güvenliği tartışmalarında yeniden hatırlatıldı.

Haberde aktarılan İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2025-2026 sezonunda futbol bağlantılı şiddet ve taşkınlık bildirilen maç sayısı, önceki sezona göre yüzde 4 artarak 1.644'e yükseldi.

GÖZLER YAPILACAK DÜZENLEMEDE

Andy Burnham'ın çağrısının ardından futbol tribünlerinde 41 yıldır uygulanan yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu.

Mevcut yasağın değiştirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

İngiliz futbolunda tartışma yaratan önerinin önümüzdeki dönemde futbol otoriteleri, güvenlik birimleri ve siyasi yetkililer tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Şu ana kadar yasağın kaldırıldığına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.