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Dorgeles Nene'nin takımdan ayrılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Futbolcunun geleceğinin ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın ayrılığa onay vermesi durumunda Nene için gelecek transfer tekliflerinin değerlendirilebileceği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği hücum hattında Nene'nin yeterince süre bulamaması, ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı.

Milliyet'in haberine göre teknik direktör İsmail Kartal'ın, Dorgeles Nene'yi gelecek dönem kadro planlamasında düşünmediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asistlik performansıyla toplam 21 gole doğrudan katkı sağlayan Dorgeles Nene, bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı.

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