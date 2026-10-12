Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye başladı.
Sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin geleceğinin belirsizliğini koruduğu ileri sürüldü.
GEÇEN SEZON 21 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asistlik performansıyla toplam 21 gole doğrudan katkı sağlayan Dorgeles Nene, bu sezon beklentilerin gerisinde kaldı.
23 yaşındaki futbolcunun performansındaki düşüş nedeniyle teknik heyetin öncelikli tercihleri arasında bulunmadığı iddia edildi.
İSMAİL KARTAL'IN PLANLARINDA YER ALMIYOR İDDİASI
Milliyet'in haberine göre teknik direktör İsmail Kartal'ın, Dorgeles Nene'yi gelecek dönem kadro planlamasında düşünmediği öne sürüldü.
Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği hücum hattında Nene'nin yeterince süre bulamaması, ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı.
OCAK AYINDA YOLLAR AYRILABİLİR
Fenerbahçe yönetiminin, Malili futbolcunun geleceği konusunda İsmail Kartal'ın kararını beklediği belirtildi.
Tecrübeli teknik adamın ayrılığa onay vermesi durumunda Nene için gelecek transfer tekliflerinin değerlendirilebileceği ifade edildi.
Dorgeles Nene'nin takımdan ayrılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Futbolcunun geleceğinin ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor.