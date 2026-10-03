Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında alacağı maaş zamları, yıl sonu enflasyon tahminlerine göre şekillenmeye başladı. Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasına kısa bir süre kala Merkez Bankası, Orta Vadeli Program (OVP), Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve AA Finans'ın beklenti anketleri üzerinden yeni maaş tabloları hesaplandı.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 olarak açıklandı. Bu veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10,07, memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı ise yüzde 8,01 olarak öngörülüyor. OVP'deki yüzde 28,4'lük yıl sonu hedefine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,04, memur kesimi yüzde 7 oranında zam alacak.

FKB VE AA FİNANS TAHMİNLERİ

Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcileri, yıl sonu enflasyonunu yüzde 30,39 olarak tahmin etti. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10,73'e, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 8,66'ya yükselecek. AA Finans'ın anketinde ise yüzde 29,66'lık yıl sonu beklentisiyle SSK ve Bağ-Kur için yüzde 10,11, memurlar için yüzde 8,05'lik zam oranı hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Yapılan hesaplamalara göre, halihazırda 70 bin 284 TL olan en düşük memur maaşı, OVP tahminine göre 75 bin 140 TL, Merkez Bankası beklentisine göre 75 bin 849 TL, AA Finans verisine göre 75 bin 877 TL ve FKB tahminine göre ise 76 bin 305 TL seviyesine çıkacak. 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığının da OVP hedefine göre 33 bin 734 TL, Merkez Bankası'na göre 34 bin 52 TL, AA Finans'a göre 34 bin 65 TL ve FKB'ye göre 34 bin 257 TL olması bekleniyor.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıklarında da altı aylık enflasyon oranında artış yapılması gündemde yer alıyor. Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının; OVP hedefine göre 25 bin 681 TL'ye, Merkez Bankası beklentisine göre 25 bin 924 TL'ye çıkması öngörülüyor. Aynı rakamın AA Finans tahmininde 25 bin 933 TL, FKB tahmininde ise 26 bin 79 TL seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

ZAM ORANLARINDAKİ FARKIN NEDENİ NEDİR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon rakamının doğrudan yansıtılmasıyla belirleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise enflasyon farkının yanı sıra yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı temel alınıyor. Bu hesaplama farklılığı, açıklanan tüm anketlerde memur zamlarının SSK ve Bağ-Kur oranlarının yaklaşık iki puan gerisinde kalmasına neden oluyor.

Kesin zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı altı aylık enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından resmiyet kazanacak.