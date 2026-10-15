FENERBAHÇE BEKO, EuroLeague mücadelesinde Sırbistan'ın köklü basketbol kulüplerinden Partizan'ı ağırlıyor. Avrupa basketbolunun iki önemli temsilcisini karşı karşıya getiren mücadele öncesinde taraftarlar, maçın başlama saatini, yayın kanalını ve karşılaşmanın şifresiz izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. İstanbul'daki Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko-Partizan karşılaşması, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek mücadeleye Ülker Sports Arena ev sahipliği yapacak.

Sarı-lacivertliler, iç saha avantajını kullanarak Avrupa arenasında önemli bir galibiyet elde etmek istiyor. Partizan ise İstanbul deplasmanında rakibine karşı üstünlük kurmaya çalışacak.

FENERBAHÇE-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beko-Partizan karşılaşması, S Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. EuroLeague heyecanını takip etmek isteyen taraftarlar, mücadeleyi yayıncı kuruluş üzerinden izleyebilecek.

FENERBAHÇE-PARTİZAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko ile Partizan arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması şifresiz olarak yayınlanmayacak. Mücadele, ücretli yayın yapan S Sport 1 kanalından ekranlara gelecek.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverlerin, S Sport 1 yayınını kapsayan geçerli bir televizyon veya dijital platform aboneliğine sahip olması gerekiyor.

DEV KARŞILAŞMA ÜLKER SPORTS ARENA'DA

Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun önemli takımlarından Partizan'ı İstanbul'daki Ülker Sports Arena'da ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan salon, EuroLeague'in dikkat çeken mücadelelerinden birine sahne olacak.

Fenerbahçe Beko, taraftarlarının oluşturacağı atmosferi avantaja dönüştürmek isterken Partizan ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE BEKO AVRUPA'DA GALİBİYET PEŞİNDE

EuroLeague'de her galibiyetin büyük önem taşıdığı mücadelede Fenerbahçe Beko, Partizan karşısında sahaya kazanmak için çıkacak. Sarı-lacivertlilerin özellikle savunma sertliği, ribaund mücadelesi ve hücumdaki şut yüzdesi karşılaşmanın gidişatında belirleyici olabilecek.

Partizan'ın da fiziksel mücadele gücü ve tempolu basketboluyla rakibine karşılık vermesi bekleniyor. İki takım arasındaki karşılaşmada özellikle pota altı mücadelesi ve dış atış performansı ön plana çıkabilir.