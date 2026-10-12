Televizyon dünyasının genç isimlerinden Eylül Ersöz, Çirkin dizisinde hayat verdiği Yaren karakteriyle gündeme geldi. Dizideki performansının ardından oyuncunun özel hayatı ve kariyer geçmişi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyduğu belirtilen Ersöz, tiyatro alanındaki eğitimiyle sanat dünyasına adım attı.

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Eylül Ersöz, Türk televizyon dizilerinde rol alan genç oyunculardan biri olarak tanınıyor.

Oyunculuğa olan ilgisini erken yaşlarda keşfeden Ersöz'ün, eğitim hayatında tiyatroya yöneldiği belirtiliyor. Sahne sanatlarına duyduğu ilgi doğrultusunda kendisini geliştiren oyuncu, daha sonra televizyon projelerinde yer almaya başladı.

Özellikle dramatik yapımlardaki rolleriyle dikkat çeken Ersöz, Çirkin dizisindeki Yaren karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

EYLÜL ERSÖZ KAÇ YAŞINDA?

Genç oyuncunun yaşı da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

Eylül Ersöz'ün doğum tarihi konusunda kamuoyuna yansıyan bilgiler kesinlik taşımıyor. Bazı internet kaynaklarında 2000'li yılların başında doğduğu yönünde ifadeler yer alsa da bu bilgiler resmî olarak doğrulanmış değil.

Bu nedenle oyuncunun 2026 yılı itibarıyla kaç yaşında olduğuna ilişkin kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

EYLÜL ERSÖZ ASLEN NERELİ?

Eylül Ersöz'ün doğum yeri ve memleketi hakkında da farklı bilgiler bulunuyor.

Bazı kaynaklarda oyuncunun İzmit'te doğduğu belirtilirken bazı kaynaklarda İstanbul bilgisi yer alıyor. Ancak bu iddiaları doğrulayan kesin bir açıklama bulunmuyor.

Dolayısıyla Ersöz'ün aslen nereli olduğu konusunda doğrulanmış bir bilgi henüz mevcut değil.

EYLÜL ERSÖZ HANGİ OKULDAN MEZUN?

Oyuncunun eğitim hayatına ilişkin paylaşılan bilgilere göre Eylül Ersöz, Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Tiyatro alanında aldığı eğitimin oyunculuk kariyerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Sahne sanatlarına yönelik eğitim geçmişiyle dikkat çeken Ersöz, televizyon projelerinde farklı karakterleri canlandırarak oyunculuk deneyimini geliştirmeyi sürdürüyor.

ÇİRKİN DİZİSİNDE YAREN KARAKTERİNİ CANLANDIRIYOR

Eylül Ersöz, Çirkin dizisinde Yaren karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Genç oyuncunun dizide üstlendiği rol, adının televizyon izleyicileri arasında daha sık gündeme gelmesini sağladı.

Yaren karakterinin hikâyedeki yeri ve Ersöz'ün performansı, oyuncunun kariyerine ilişkin araştırmaların da artmasına neden oldu.

EYLÜL ERSÖZ'ÜN OYUNCULUK KARİYERİ

Tiyatro eğitimiyle oyunculuğa yönelen Eylül Ersöz, televizyon dünyasında kariyerini sürdüren genç isimler arasında bulunuyor.

Çirkin dizisinde canlandırdığı karakterle dikkat çeken oyuncunun ilerleyen dönemde hangi projelerde yer alacağı da merak ediliyor.

Ersöz'ün doğum tarihi, memleketi ve kariyerine ilişkin kesinleşmeyen bilgilerin ise oyuncu veya temsilcileri tarafından yapılacak açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.