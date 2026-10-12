Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü, 2027 yılının ilk ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Temmuz ayında 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının ocak ayında ulaşacağı tutar, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık zam oranını ortaya koydu.

Ekonomik beklentiler doğrultusunda hazırlanan beş farklı senaryo ise ocak ayında emekli maaşlarında yaşanabilecek artışlara ilişkin önemli ipuçları veriyor.

EMEKLİLERİN ÜÇ AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak kaydedilirken, yılbaşından bu yana fiyat artışı yüzde 24,32 seviyesine ulaştı. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 31,49 oldu.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen enflasyonun ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık zam oranı yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Ekim, kasım ve aralık aylarına ait verilerin açıklanmasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı, ocak zammı öncesinde yeniden gündeme geldi.

Mevcut üç aylık enflasyon oranının yüzde 5,57 olması nedeniyle, bu tutara aynı oranda artış uygulanması halinde yaklaşık 24 bin 864 liralık bir rakam ortaya çıkıyor.

Ancak en düşük emekli aylığı yasal düzenlemeyle belirlendiğinden, bu hesaplama yeni taban maaşın kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Ocak ayında uygulanacak en düşük emekli aylığının tutarı, gerekli görülmesi halinde yapılacak yasal düzenlemeyle netleşecek.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 FARKLI SENARYO

Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden hazırlanan hesaplamalarda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranının yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında değişebileceği öngörülüyor.

Beş farklı tahmine göre ortaya çıkan tablo şöyle:

Tahmin kaynağı 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi Olası 6 aylık zam Merkez Bankası %28,00 %8,70 Orta Vadeli Program %28,40 %9,04 Piyasa Katılımcıları Anketi %29,61 %10,07 AA Finans %29,66 %10,11 Finansal Kurumlar Birliği %30,39 %10,73

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN OLASI RAKAMLAR

Mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığına, yukarıdaki altı aylık enflasyon oranlarının doğrudan uygulanması halinde ortaya çıkabilecek tutarlar da hesaplandı.

Zam senaryosu Hesaplanan aylık %8,70 zam 25.601 TL %9,04 zam 25.681 TL %10,07 zam 25.924 TL %10,11 zam 25.933 TL %10,73 zam 26.079 TL

Bu rakamlar yalnızca matematiksel hesaplamalara dayanıyor. En düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebileceğinden, tabloda yer alan tutarlar kesinleşmiş maaşlar olarak değerlendirilmemeli.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,70 OLABİLİR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun yüzde 8,70 olacağı hesaplanıyor.

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki enflasyon artışı yüzde 8,70 seviyesinde gerçekleşebilir.

PİYASA BEKLENTİLERİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,61 olması, altı aylık zam oranının yüzde 10,07 seviyesine ulaşabileceğine işaret ediyor.

AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,66 olarak öne çıkıyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emeklilerin altı aylık enflasyon artışı yaklaşık yüzde 10,11 olacak.

EN YÜKSEK SENARYODA ZAM YÜZDE 10,73

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 olarak hesaplandı.

Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,73 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Söz konusu oran, paylaşılan beş senaryo arasında en yüksek zam ihtimalini oluşturuyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon artışı, aralık ayına ilişkin TÜİK verilerinin 2027 yılının ocak ayında açıklanmasıyla kesinleşecek.

Memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkına göre ayrıca hesaplanacak.

En düşük emekli aylığının yeni tutarı için de olası bir yasal düzenleme beklenecek.

Milyonlarca emekli, yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon rakamlarını ve hükümetin maaşlara ilişkin atacağı adımları yakından takip ediyor.