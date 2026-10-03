Alanya’da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası oğlu Taha Miraç Kevkir’in tedaviye ulaşabilmesi için yaklaşık 1,5 yıldır yardım kampanyası yürüten Şengül Kevkir, düzenlediği basın toplantısında destek çağrısını yineledi. Kevkir, bugüne kadar yaklaşık 65 milyon TL toplandığını ancak son dönemde bağışların neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Kevkir, sosyal medya hesaplarının kapatılmasının ardından kampanyayı daha geniş kitlelere duyurmakta zorlandıklarını anlattı. Başka yardım kampanyalarında yaşanan olumsuzlukların kendi mücadelelerine de güven kaybı olarak yansıdığını savunan Kevkir, daha önce destek sözü veren sivil toplum kuruluşları ve siyasetçilerden bekledikleri katkıyı göremediklerini ifade etti.

KAMPANYA AYLAR İÇİNDE YÜZDE 10’DAN YÜZDE 45’E ÇIKTI

Taha Miraç için yürütülen mücadelenin seyri, önceki aylarda yapılan açıklamalara da yansıdı. Corendon Alanyaspor’un 9 Ocak 2026 tarihli resmi açıklamasında, Taha Miraç’ın 4,5 yaşında olduğu ve valilik onaylı kampanyanın o tarihte yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunduğu belirtilmişti. Futbolcu Ertuğrul Taşkıran da kulüp aracılığıyla kamuoyuna destek çağrısında bulunmuştu.

Nisan ayında Hacı Memişler Camii önünde düzenlenen üç günlük kermeste ise yaklaşık 1 milyon TL gelir elde edildi. DİM Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 8 Nisan 2026 tarihli açıklamasına göre kampanya bu etkinliğin ardından yüzde 37 seviyesine ulaştı. Ağustos 2026’da kamuoyuna yansıyan son oran ise yüzde 45 oldu. Böylece kampanyanın ilerlemesine rağmen tedavi için gerekli tutarın önemli bölümünün karşılanamadığı görüldü.

“BİR HAFTA SONRA AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAĞIM”

Gönüllü desteğinin de zamanla azaldığını söyleyen Şengül Kevkir, eşiyle birlikte mücadelede yalnız kaldıklarını belirtti. Süreç içinde 59 yaşındaki annesini kaybettiğini anlatan Kevkir, annesinin torununun yaşadığı sağlık sorunlarından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Oğlunun tedaviye ulaşabilmesi için zamanın giderek daraldığını söyleyen Kevkir, destek çağrılarına karşılık bulamazsa bir hafta sonra Alanya Hacet Meydanı’nda açlık grevine başlayacağını açıkladı. Kevkir, Alanya halkı, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerden Taha Miraç’ın kampanyasına yeniden destek vermelerini istedi.

HACET MEYDANI KAMPANYANIN MERKEZLERİNDEN BİRİ OLDU

Hacet Meydanı, ailenin yardım mücadelesinde daha önce de öne çıktı. Nisan 2026’da meydanda kurulan yardım noktasında Taha Miraç’ın dedesi Ali Könter’in meyve ve sebze satarak kampanyaya katkı sağlamaya çalıştığı kamuoyuna yansımıştı. Aynı dönemde farklı meslek kuruluşları, dernekler ve siyasi isimlerin katıldığı canlı yayınlar ile kermesler de düzenlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI DMD İÇİN KLİNİK REHBER YAYIMLADI

Sağlık Bakanlığı, Duchenne Musküler Distrofi’yi genetik kökenli ve ilerleyici kas hasarına yol açan nöromusküler bir hastalık olarak tanımlıyor. Bakanlığın 2025 yılında yayımladığı DMD Klinik Rehberi, hastalığın tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde standart oluşturmayı amaçlıyor. Rehber, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda alan uzmanlarının katılımıyla hazırlandı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Eylül 2026’da Dünya Duchenne Farkındalık Günü kapsamında DMD hastalarının acil sağlık hizmetlerinde karşılaşabileceği özel durumların ele alındığı multidisipliner bir program düzenledi. Programda farklı uzmanlık alanlarından hekimlerin yanı sıra DMD Aileleri Derneği Antalya Sorumlusu Dilek Günel de hasta ailelerinin deneyimlerini aktardı.