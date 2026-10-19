Türkiye genelinde Hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Kamuya ait taşınmazların üretim, yatırım ve kentsel dönüşüm projelerinde kullanılması amacıyla yeni dönem hedefleri açıklandı.

Tarım ve hayvancılıktan turizme, yenilenebilir enerjiden sosyal konut projelerine kadar birçok alanda Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi planlanıyor.

Özellikle tarımsal üretim yapan vatandaşlara sunulan uzun süreli kiralama ve belirli koşullarda satın alma imkânı dikkat çekiyor.

HER YIL 10 MİLYON METREKARE ARAZİ İLANA ÇIKARILACAK

Yatırım teşvik faaliyetleri kapsamında 2028 yılına kadar her yıl 10 milyon metrekare Hazine taşınmazının ilana çıkarılması hedefleniyor.

Bu arazilerin tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer yatırım alanlarında değerlendirilmesi amaçlanıyor.

2026 yılının ilk sekiz ayında ise toplam 6 milyon 738 bin metrekare Hazine taşınmazı yatırım amaçlı ilana çıkarıldı.

Aynı dönemde 174 milyon liralık yatırım karşılığında 24 bin metrekare taşınmaz üzerinde ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi.

ÇİFTÇİLERE 10 YILA KADAR KİRALAMA HAKKI

Düzenlemenin üreticileri yakından ilgilendiren bölümünü Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması oluşturuyor.

Mevcut uygulama kapsamında gerekli şartları taşıyan arazi kullanıcıları, Hazineye ait tarım arazilerini 10 yıla kadar doğrudan kiralayabiliyor.

Kira bedelleri ise ilgili yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor.

Böylece uygun durumdaki arazilerin tarımsal üretimde kullanılması ve çiftçilerin faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.

10 YILIN SONUNDA SATIN ALMA İMKÂNI

Hazine arazilerini kiralayan çiftçilere belirli koşullar altında ek haklar da tanınıyor.

Kira süresi sonunda sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren üreticiler, kiralama süresinin uzatılması imkânından yararlanabiliyor.

Araziyi 10 yıl boyunca kullanan ve gerekli şartları sağlayan kişilere ise doğrudan satın alma hakkı tanınabiliyor.

Ancak bu hak bütün Hazine arazileri için otomatik olarak geçerli değil. Taşınmazın hukuki durumu, kullanım koşulları ve ilgili mevzuat belirleyici oluyor.

101 BİN ÇİFTÇİYLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Hazine tarım arazilerinin üreticilere kiralanması uygulamasından bugüne kadar çok sayıda çiftçi yararlandı.

Açıklanan verilere göre gerekli şartları taşıyan 101 bin çiftçiyle kira sözleşmesi imzalandı.

Son düzenlemeyle uygulamadan yararlanmak için öngörülen son başvuru süresinin kaldırıldığı da bildirildi.

Böylece şartları sağlayan arazi kullanıcılarının başvuruda bulunarak ecrimisil karşılığı kullanım yerine kira sözleşmesi yapılmasını talep etmesinin önü açıldı.

TURİZM VE ENERJİ YATIRIMLARINA DA ARAZİ DESTEĞİ

Hazine taşınmazları yalnızca tarımsal üretim için değil, farklı sektörlerdeki yatırımların desteklenmesi amacıyla da kullanılacak.

Turizm, eğitim ve hayvancılık yatırımları için uygun taşınmazların ilana çıkarılması sürdürülecek.

Yenilenebilir enerji alanında ise özellikle güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı projeler için Hazine arazilerinden yararlanılması planlanıyor.

İlgili şartları karşılayan yatırımlarda, Hazine taşınmazları üzerinde 29 yıla kadar irtifak hakkı kurulabiliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 31,6 MİLYON METREKARE ARAZİ

Kamu arazileri, konut üretimi ve kentsel dönüşüm çalışmalarında da değerlendiriliyor.

2026 yılında toplam 31,6 milyon metrekare Hazine taşınmazının rezerv alan olarak kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığına tahsis edildiği açıklandı.

Ayrıca İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yaklaşık 1,5 milyon metrekare, Sosyal Konut Projesi kapsamında yaklaşık 16 milyon metrekare ve İlk İşyerim Projesi kapsamında yaklaşık 732 bin metrekare Hazine taşınmazı TOKİ'ye devredildi.

Bu tahsislerle konut üretiminin desteklenmesi ve şehirlerin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

ALANYA'DAKİ ÜRETİCİLER DE YARARLANABİLİR Mİ?

Hazine tarım arazilerinin kiralanmasına yönelik uygulama, Alanya'da tarımsal üretim yapan vatandaşlar açısından da önem taşıyor.

Ancak uygulamadan yararlanabilmek için ilgili taşınmazın mevzuat kapsamına girmesi ve başvuru sahibinin gerekli şartları taşıması gerekiyor.

Alanya'daki bütün Hazine arazilerinin kiralamaya veya satışa açıldığı yönünde bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle üreticilerin ilgilendikleri taşınmazın durumunu ilgili millî emlak birimlerinden öğrenmesi önem taşıyor.

HAZİNE ARAZİSİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Hazine taşınmazlarını kiralamak veya yatırım amacıyla değerlendirmek isteyen vatandaşlar, taşınmazın bulunduğu yerdeki millî emlak birimlerinden bilgi alabiliyor.

Satışa çıkarılan Hazine taşınmazlarına ilişkin ilanlar ise e-Devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının taşınmaz satış ilanları hizmetinden incelenebiliyor.

Başvuru koşulları, taşınmazın niteliğine ve uygulanacak kiralama, satış veya tahsis yöntemine göre farklılık gösterebiliyor.

Bu nedenle başvuru yapmadan önce ilgili ilanın şartnamesinin ve resmî duyuruların kontrol edilmesi gerekiyor.

GÖZLER YENİ ARAZİ İLANLARINDA

Hazine taşınmazlarının tarımsal üretim ve yatırımlarda kullanılmasına yönelik çalışmaların 2027 yılında da sürdürülmesi planlanıyor.

Her yıl 10 milyon metrekarelik taşınmazın ilana çıkarılması hedefi, özellikle arazi ihtiyacı bulunan üreticiler ve yeni yatırım planlayan işletmeler tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni dönemde hangi taşınmazların, hangi koşullarla kiralamaya veya yatırıma açılacağı ise yayımlanacak resmî ilanlarla netleşecek.