Antalya Valiliği, 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek İklim Zirvesi (COP 31) kapsamında şehir içi ve şehirler arası ulaşımda uygulanacak trafik tedbirlerini açıkladı. Alınan kararlar, organizasyon boyunca hem uluslararası misafirlerin hem de bölge halkının ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Valilik açıklamasına göre, zirve yoğunluğunun en yüksek olacağı 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde Dikmen Kavşağı (Belek-Kadriye Dönüş Kavşağı) ile Altınova Kavşağı (TEDAŞ) arasında özel önlemler devrede olacak. Trafik yükünü en aza indirmek amacıyla vatandaşların tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına yönelmesi, zorunlu özel araç kullanımında ise araç paylaşımının tercih edilmesi istendi.

D-400 ANTALYA-ALANYA GÜZERGAHINDA NELER DEĞİŞECEK?

Belirlenen tarihlerde D-400 kara yolunun ilgili kesiminde, Antalya-Alanya istikametindeki trafik akışı geliş ve gidiş yönlerinde çift yönlü olarak sağlanacak. Alanya ve diğer doğu ilçelerinden Antalya merkezine seyahat edecek sürücülerin, yoldaki bu düzenlemeyi dikkate alarak seyahat sürelerini önceden planlamaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri büyük önem taşıyor.

AĞIR VASITA VE OTOBÜS SEFERLERİNE SAAT AYARI

Zirve süresince lojistik ve yolcu taşımacılığı yapan firmaların faaliyetlerine de saat kısıtlaması getirildi. Kamyon ve diğer yük taşıma araçları ile şehirler arası otobüs seferlerinin 22.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ana güzergahtaki akaryakıt teslimatları ise sadece 00.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılabilecek.

İlçeler arası seyahat edecek yolcuların, sefer saatlerinde yaşanabilecek değişiklikler nedeniyle hareket öncesi ilgili otobüs firmalarından güncel bilgi almaları tavsiye edildi. Yetkililer, trafik işaret ve yönlendirmelerine uyulmasının sürecin sorunsuz atlatılmasına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.