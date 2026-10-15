Antalya, küresel ekonomik belirsizliklere ve bölgesel savaşların turizm üzerindeki etkilerine rağmen milyonlarca yabancı turistin tatil tercihi olmaya devam ediyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yılbaşından bu yana kente gelen yabancı ziyaretçi sayısının 14 milyona yaklaştığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Kavaloğlu, Antalya’nın dünyanın en fazla yabancı turist ağırlayan şehirleri arasında bulunduğunu belirterek mevcut şartlarda ulaşılan ziyaretçi sayısının önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

ANTALYA TURİZMİNDE 3 ÜLKE DİKKAT ÇEKTİ

Antalya turizminin önemli kaynak pazarlarından Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yanı sıra Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluğun sektörü olumsuz etkilediğini belirten Kavaloğlu, buna rağmen bazı pazarlarda büyüme kaydedildiğini söyledi.

Özellikle Ukrayna, Özbekistan ve Macaristan’dan gelen turist sayısında artış yaşandığını ifade eden Kavaloğlu, sektör temsilcilerinin uluslararası pazarlardaki çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

EKİM AYINDA ANTALYA'YA TURİST AKINI SÜRÜYOR

Yaz sezonunun sona ermesine rağmen Antalya’daki turizm hareketliliği devam ediyor. Almanya’da sonbahar tatillerinin sürmesi ve Hollanda’da tatil döneminin başlayacak olması, ekim ayında da kente yönelik talebi destekliyor.

İngiliz ve Rus turistlerin de Antalya’ya ilgisinin sürdüğünü belirten Kavaloğlu, ekim ayında konaklama fiyatlarının temmuz ve ağustos aylarına göre daha uygun olmasının tatilciler açısından avantaj sağladığını ifade etti.

Özellikle okul çağında çocuğu bulunmayan aileler ve balayı çiftleri, sonbahar döneminde Antalya’yı tercih eden ziyaretçiler arasında yer alıyor.

GOLF VE KONGRE TURİZMİ SEZONU UZATIYOR

Antalya, yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle değil, alternatif turizm alanlarıyla da ziyaretçi çekmeye devam ediyor.

Eylül ayında başlayan golf turizmi hareketliliği, sonbahar boyunca devam ederken spor organizasyonları ve uluslararası kongreler de bölgedeki otellerin doluluk oranlarına katkı sağlıyor.

Kavaloğlu, Antalya’nın resort turizmindeki güçlü konumunu koruduğunu ve farklı turizm faaliyetleri sayesinde yılın büyük bölümünde ziyaretçi ağırlayabildiğini belirtti.

COP31 İÇİN BELEK'TE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kasım ayında Antalya’da düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde hazırlıklar hız kazandı.

Özellikle Belek bölgesindeki turizm tesislerinde organizasyona yönelik çalışmaların başladığını açıklayan Kavaloğlu, konferans kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden önemli konukların Antalya’da ağırlanacağını söyledi.

Uluslararası organizasyonun, turizmde sonbahar hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

ANTALYA DÖRT MEVSİM TURİZM HEDEFİNİ SÜRDÜRÜYOR

Antalya’nın yılın yalnızca yaz aylarında değil, sonbahar ve kış dönemlerinde de tercih edilen bir tatil merkezi olduğunu belirten Kavaloğlu, golf, spor, kongre ve resort turizminin kentin uluslararası turizmdeki gücünü artırdığını ifade etti.

Küresel gelişmelerin oluşturduğu zorluklara rağmen yaklaşık 14 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşan Antalya, Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.