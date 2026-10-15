Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde yaşanan aile içi tartışma, korku dolu anlara sahne oldu. Annesini bıçakla tehdit ederek rehin alan Hakan Ç., polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

ANNESİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI

Olay, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Küplüpınar Mahallesi Okul Sokak’ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Hakan Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Hatice Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan şüpheli, annesini tehdit ederek rehin aldı.

KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEYİP YARDIM İSTEDİ

Oğlunun bir anlık dalgınlığından yararlanan Hatice Ç., bulunduğu odanın kapısını kilitleyerek kendisini güvence altına aldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polisler, elinde bıçak bulunan Hakan Ç.’yi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Ancak şüpheli, ekiplerin çağrılarına karşılık vermedi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ KOÇBAŞIYLA EVE GİRDİ

İkna girişimlerinden sonuç alınamaması üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Operasyon için hazırlık yapan ekipler, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Polisler, Hakan Ç.’yi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

ANNE KURTARILDI, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun ardından kurtarılan Hatice Ç.’nin büyük korku yaşadığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Hakan Ç., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.