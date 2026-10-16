Posta gazetesinde yayımlanan habere göre, 14-18 Ekim tarihlerinde Muğla'nın Bodrum Limanı'nda gerçekleştirilen Bodrum Boat Show, henüz ikinci yılında dünya çapındaki yat fuarlarıyla yarışır boyuta ulaştı. Fuar, tekne kapasitesi ve katılımcı sayısındaki hızlı artışla dikkat çekiyor.

KATILIMCI VE TEKNE SAYISINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Organizasyonda sergilenen tekne sayısı geçen yıla oranla 160'tan 255'e, katılımcı firma sayısı ise 110'dan 165'e yükseldi. Boyları 5 ile 55 metre arasında değişen teknelerin yer aldığı fuarda, 500'ün üzerinde marka ve yaklaşık 4 bin 500 firma temsilcisi bulunuyor. Yabancı katılımcı oranının yüzde 15'i aştığı etkinlikte, 30 tekne ve 20 stantlık bir bekleme listesi oluşurken ziyaretçi hedefi 30 bin olarak açıklandı.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE BÜYÜME İVMESİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Fuarın bir yıl gibi kısa bir sürede tekne sayısında yaklaşık yüzde 60'lık büyüme kaydetmesi, uluslararası denizcilik sektörünün Türkiye kıyılarına yönelik artan ilgisini istatistiksel olarak ortaya koyuyor. ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, Cannes'ın ana motor yat limanındaki kapasiteye yaklaştıklarını ve asıl hedeflerinin 70-80 metrelik süper yatları ağırlamak olduğunu belirtti. İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ise alanda sergilenen üç geleneksel Bodrum guletinin, yerel üreticilerin dış pazarlara açılmasında kritik rol oynadığını aktardı.

ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM VE YEREL MARKALAŞMA

Fuarın kent ekonomisine katkısını değerlendiren Muğla Valisi İdris Akbıyık, turizmi 12 aya yayma hedefleri doğrultusunda Köyceğiz Gölü ve Dalyan'daki 495 tekneyi dört yıl içinde elektrikli sisteme dönüştüreceklerini duyurdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ilçenin tanıtım için artık yurtdışına gitmek yerine kendi fuarını yarattığını ve organizasyonun kentin öz markası haline geldiğini ifade etti.