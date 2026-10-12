ALANYA Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Cuma Aktaş, kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odasını (ALESO) ziyaret etti. ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir ile bir araya gelen Aktaş, görüşmede sosyal güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

BORÇLAR GÜNDEME GELDİ

Ziyarette esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, artan maliyetler ve azalan kazançlar nedeniyle esnafın ödeme güçlüğü yaşadığını belirtti. Özellikle 2026 sezonunda yaşanan ekonomik sorunların esnaf üzerindeki yükü artırdığını ifade eden Özdemir, yüksek BAĞ-KUR primleri ve geçmiş hizmet sürelerinin ihyası konusunda karşılaşılan sorunları Cuma Aktaş'a iletti.

İhya uygulamasında tüm hizmet sürelerinin borçlandırılmasının esnaf açısından önemli bir mali yük oluşturduğunu vurgulayan Özdemir, esnafın yalnızca ihtiyaç duyduğu hizmet günlerini satın alabilmesine imkân tanınmasını istedi. Özdemir ayrıca, ödeme gücünü dikkate alan bir yapılandırmanın hayata geçirilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.

ÖZDEMİR'DEN ÖDEME GÜCÜ VURGUSU

Görüşmede sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalar hakkında bilgi veren SGK Müdürü Cuma Aktaş ile esnafın karşılaştığı sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Esnafın taleplerinin ilgili makamlara aktarılmasının önemine dikkat çeken Özdemir, ekonomik yükü hafifletecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, “Alanya Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürümüz Sayın Cuma Aktaş’ın kurumlar arası iletişimi güçlendirmek, sosyal güvenlik konularında bilgi paylaşımında bulunmak ve nezaket ziyareti kapsamında odamızı ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduk. Kendilerine nazik ziyaretleri ve değerli bilgilendirmeleri için teşekkür ediyorum. Görüşmemizde esnafımızın yaşadığı sıkıntıları ve çözüm beklentilerimizi de paylaşma fırsatı bulduk. Esnafımızın yükünü hafifletecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini temenni ediyor, Sayın Müdürümüze nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.