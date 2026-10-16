Alanya’nın Kargıcak Mahallesi, bölgenin tanınan isimlerinden Mehmet Asiltürk’ün vefat haberiyle üzüntü yaşadı. Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk ile 2009-2014 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kargıcak Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zihni Asiltürk’ün babaları Mehmet Asiltürk, yaşamını yitirdi.

Uzun süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenilen Mehmet Asiltürk’ün vefatı, başta ailesi olmak üzere yakınları ve Kargıcak Mahallesi sakinleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

ACI HABERİ MUHTAR ASİLTÜRK DUYURDU

Babasının vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk, cenaze törenine ilişkin bilgileri de kamuoyuyla paylaştı.

Muammer Asiltürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Babam Mehmet Asiltürk vefat etmiştir. Cenazesi cumartesi günü saat 11.00’de Kargıcak Sahil Mezarlığı’na defnedilecektir."

MEHMET ASİLTÜRK YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Mehmet Asiltürk’ün cenazesi, 17 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Kargıcak Sahil Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bölgenin sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olarak tanınan Mehmet Asiltürk’ün vefatı, Kargıcak Mahallesi’nde derin üzüntü yarattı.

Merhum Mehmet Asiltürk’e Allah’tan rahmet; başta Muammer Asiltürk ve Zihni Asiltürk olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.