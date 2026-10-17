Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Aydoğan Öztriyaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Törende mesleki eğitimin geldiği son noktayı değerlendiren Tekin, 2014 yılında başlatılan proje okulu formatının meyvelerini verdiğini aktardı. Bakanın açıklamalarına göre, bu yıl lise tercihi yapan her 100 öğrenciden 45'i mesleki ve teknik eğitime yöneldi.

12 yıllık zorunlu eğitim sistemine geçişin ardından çıraklık eğitiminde yaşanan boşluk, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) modeliyle dolduruldu. Bakan Tekin, MESEM'lerin zorunlu eğitimin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, öğrencilerin hem asgari derslerini aldığını hem de iş başı eğitimi gördüğünü ifade etti. Son yıllarda meslek liselerini tercih edenlerin genel ortalamasının yüzde 43 seviyesine ulaştığı bildirildi.

DİJİTAL İKİZ PROJESİNE 8 MİLYARLIK BÜTÇE

Mesleki eğitimde teknolojik dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında okullardaki donanım eksiklikleri gideriliyor. Öğrencilerin mesleğin gerektirdiği teknolojik imkanları kullanabileceği modern atölyelerin kurulumu için yaklaşık 8 milyar liralık bir altyapı çalışması başlatıldı. 2024 yılı yaz döneminde yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile sektör içi, sektöre entegre ve bölge okulu gibi yeni eğitim modelleri de sisteme dahil edildi.

TÜRKİYE'NİN EĞİTİM MODELİ OECD'YE ÖRNEK Mİ OLUYOR?

Nisan ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen OECD Becerileri Zirvesi, mesleki eğitimdeki bu dönüşümün uluslararası arenadaki yansımasını ortaya koydu. Zirvede OECD Genel Sekreteri'nin, Türkiye'nin geliştirdiği yeni mesleki ve teknik eğitim modellerinin diğer ülkelere de örnek teşkil edebileceğini vurguladığı aktarıldı. 28 Şubat sürecinde büyük yara alan mesleki eğitimin, sektörel entegrasyon ve yüksek bütçeli teknoloji yatırımlarıyla yeniden cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.