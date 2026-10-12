Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
14 Ekim Çarşamba günü oynanacağı belirtilen karşılaşma öncesinde maçın hakemi de belli oldu.
KRİTİK MAÇI IVAN KRUZLIAK YÖNETECEK
Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
Sarı-lacivertli ekip, İngiltere deplasmanından galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE GÖZLER İNGİLTERE DEPLASMANINDA
Avrupa arenasında önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Aston Villa karşısında başarılı bir sonuç almak istiyor.
Mücadele öncesinde sarı-lacivertli taraftarların gözü, takımın İngiltere'de sergileyeceği performansa çevrildi.