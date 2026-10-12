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Avrupa arenasında önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Aston Villa karşısında başarılı bir sonuç almak istiyor.

Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

14 Ekim Çarşamba günü oynanacağı belirtilen karşılaşma öncesinde maçın hakemi de belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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