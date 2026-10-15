Batman’ın Sason ilçesinde bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, dikkat çeken bir satışa sahne oldu. Festival kapsamında açık artırmaya sunulan 1 kilogram Sason balı, 400 bin liraya satılarak büyük ilgi gördü.

400 BİN LİRALIK ÇEK ÜRETİCİLERE VERİLDİ

“Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi” kapsamında gerçekleştirilen açık artırmada rekor fiyata ulaşan balın satış bedeli için çek takdim töreni düzenlendi. Törende 400 bin liralık temsili çek, balın üretiminde emeği bulunan üreticilere teslim edildi.

SASON BALININ MARKA DEĞERİ ARTIRILACAK

Festivalde elde edilen satış başarısının, Sason balının tanıtımına ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, ilçenin doğal bitki örtüsü ve üreticilerin emeğiyle elde edilen Sason balının marka değerini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

YEREL ÜRETİME DESTEK SÜRECEK

Sason’un tarımsal potansiyelini geliştirmek ve yöresel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen projelerin sürdürüleceği ifade edildi. Üreticilerin emeklerinin karşılığını alması ve ilçenin ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.