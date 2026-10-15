Trendyol Süper Lig’de 8. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Corendon Alanyaspor’un deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu mücadelede düdük çalacak isim Çağdaş Altay oldu.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇINI ÇAĞDAŞ ALTAY YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan hakem görevlendirmesine göre, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını Çağdaş Altay yönetecek.

ALANYASPOR ZORLU DEPLASMANA ÇIKIYOR

Süper Lig’de mücadelesini sürdüren turuncu-yeşilli ekip, 8. hafta karşılaşmasında İstanbul deplasmanında Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Alanyaspor, güçlü rakibi karşısında sahadan istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Alanyaspor taraftarlarının da merakla beklediği karşılaşma, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Kritik mücadele öncesinde maçın hakeminin Çağdaş Altay olarak açıklanmasıyla birlikte gözler iki takımın sahadaki mücadelesine çevrildi.