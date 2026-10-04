İspanya-Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda

Alanyaspor-Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bunlar da ilginizi çekebilir

İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Görevlinin kapıyı açmasının ardından A.Y. mahsur kaldığı okuldan çıkarıldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, okulun kapısını açtırmak için görevliye ulaştı. Ekiplerin haber vermesi üzerine okul görevlisi yeniden binaya geldi.

Tuvaletten çıktıktan sonra okuldan ayrılmak isteyen A.Y., kapıların kilitli olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkamayan A.Y., okul binasında mahsur kaldığını anlayınca yardım istedi.

A.Y. içeride bulunduğu sırada durumdan habersiz olan görevliler ise okulun kapısını kilitleyerek binadan ayrıldı.

KPSS Ön Lisans sınavının tamamlanmasının ardından A.Y., okul görevlilerine “Tuvaleti kullanabilir miyim?” diye sorarak izin aldı ve binaya girdi.

Antalya’da KPSS Ön Lisans sınavının ardından tuvaleti kullanmak için görevlilerden izin alarak okula giren A.Y., kapıların kilitlenmesi üzerine binada mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isteyen A.Y., itfaiye ekiplerinin okul görevlisine ulaşmasının ardından dışarı çıkarıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.