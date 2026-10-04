Antalya’da KPSS Ön Lisans sınavının ardından tuvaleti kullanmak için görevlilerden izin alarak okula giren A.Y., kapıların kilitlenmesi üzerine binada mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isteyen A.Y., itfaiye ekiplerinin okul görevlisine ulaşmasının ardından dışarı çıkarıldı.
TUVALETİ KULLANMAK İÇİN OKULA GİRDİ
Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan Aldemir-Atilla Konuk Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.
KPSS Ön Lisans sınavının tamamlanmasının ardından A.Y., okul görevlilerine “Tuvaleti kullanabilir miyim?” diye sorarak izin aldı ve binaya girdi.
A.Y. içeride bulunduğu sırada durumdan habersiz olan görevliler ise okulun kapısını kilitleyerek binadan ayrıldı.
KAPILARIN KİLİTLENDİĞİNİ FARK ETTİ
Tuvaletten çıktıktan sonra okuldan ayrılmak isteyen A.Y., kapıların kilitli olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkamayan A.Y., okul binasında mahsur kaldığını anlayınca yardım istedi.
A.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yaşadığı durumu bildirdi. İhbar üzerine okula itfaiye ekibi sevk edildi.
İTFAİYE OKUL GÖREVLİSİNE ULAŞTI
Adrese gelen itfaiye ekipleri, okulun kapısını açtırmak için görevliye ulaştı. Ekiplerin haber vermesi üzerine okul görevlisi yeniden binaya geldi.
Görevlinin kapıyı açmasının ardından A.Y. mahsur kaldığı okuldan çıkarıldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.