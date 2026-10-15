Antalya Havalimanı, 2026 yılının ocak-eylül döneminde milyonlarca yerli ve yabancı yolcuyu ağırladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk 9 ayında havalimanındaki toplam yolcu trafiği 30 milyon 144 bin 861'e ulaştı.

Özellikle yaz turizm sezonunda yaşanan yoğunluk, eylül ayında da devam etti. İç ve dış hatlarda gerçekleşen uçuşlar, Antalya'nın uluslararası turizmdeki önemli konumunu bir kez daha ortaya koydu.

EYLÜL AYINDA 5 MİLYONDAN FAZLA YOLCU

DHMİ tarafından açıklanan istatistiklere göre Antalya Havalimanı, yalnızca eylül ayında 5 milyon 41 bin 280 yolcuya hizmet verdi.

Eylül ayındaki yolcu trafiğinin 695 bin 492'sini iç hat yolcuları oluştururken dış hatlarda 4 milyon 345 bin 788 yolcu ağırlandı.

Dış hat yolcu sayısının toplam yolcu trafiğindeki yüksek payı, Antalya'ya yönelik uluslararası seyahat hareketliliğinin eylül ayında da devam ettiğini gösterdi.

BİR AYDA YAKLAŞIK 29 BİN UÇAK İNİŞ KALKIŞ YAPTI

Antalya Havalimanı'nda eylül ayı boyunca uçak trafiğinde de yoğunluk yaşandı.

Açıklanan verilere göre iç hatlarda 4 bin 503, dış hatlarda ise 24 bin 452 uçak iniş ve kalkışı gerçekleşti.

Böylece eylül ayında havalimanındaki toplam uçak trafiği 28 bin 955 olarak kayıtlara geçti.

9 AYDA 182 BİN UÇAK TRAFİĞİ

Antalya Havalimanı'nın 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ait istatistikleri de açıklandı.

Yılın ilk 9 ayında toplam 182 bin 452 uçak iniş ve kalkışı gerçekleşirken aynı dönemde 30 milyon 144 bin 861 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanındaki yoğunluk, Antalya'nın hem yurt içi hem de uluslararası hava yolu ulaşımındaki önemini ortaya koydu.

YÜK TRAFİĞİ 365 BİN TONU AŞTI

Yolcu ve uçak trafiğinin yanı sıra kargo, posta ve bagaj taşımacılığında da yüksek rakamlara ulaşıldı.

Eylül ayında Antalya Havalimanı'ndaki toplam yük trafiği 63 bin 472 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde ise toplam yük trafiği 365 bin 263 tona ulaştı.

ANTALYA TURİZMİNDE HAVA YOLU YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Antalya Havalimanı'nın yılın ilk 9 ayında 30 milyonun üzerinde yolcuya hizmet vermesi, kentin turizm ve ulaşım alanındaki hareketliliğini gözler önüne serdi.

Özellikle dış hat uçuşlarının yoğunluğu, Antalya'nın yabancı turistler açısından önemli bir destinasyon olmayı sürdürdüğünü gösterdi.