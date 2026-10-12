Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu Yasin Oyanık hakkında sosyal medyada ortaya atılan gözaltı iddiaları tartışılmaya devam ediyor.

Oyanık'ın Uşak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı ileri sürüldü. Ancak iddialara ilişkin emniyet veya adli makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı.

SU KULAÇATAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yasin Oyanık ile ortak yardım faaliyetleri gerçekleştiren ve sosyal medyada "İstanbul Ablası" olarak bilinen Su Kulaçatan, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada Oyanık'ın gözaltında olduğunu söyledi.

Kulaçatan, sosyal medyada dolaşan suçlamalara tepki göstererek henüz resmi bir açıklama bulunmadığını vurguladı.

GÖZALTI AÇIKLAMASINI DAHA SONRA DÜZELTTİ

Su Kulaçatan, ilerleyen saatlerde yaptığı yeni açıklamada ise gözaltı bilgisine doğrudan ulaşmadığını belirtti.

Kulaçatan, "Ben gözaltında olduğu bilgisine de ulaşmadım. Benim de tahminlerim bu yönde" diyerek önceki sözlerinin yanlış anlaşılmamasını istedi.

Bu açıklamanın ardından Oyanık'ın gözaltına alındığı yönündeki iddialar belirsizliğini korudu.

CEM ÖZKÖK: "AÇIKLAMA YAPMAMAMIZ İSTENDİ"

Yasin Oyanık ile yardım çalışmalarında bulunan sosyal medya fenomeni Cem Özkök de konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Özkök, 11 Ekim'deki açıklamasında, Oyanık ve avukatının talebi üzerine şu aşamada herhangi bir açıklama yapmamalarının istendiğini belirtti.

GÖZLER RESMİ MAKAMLARDAN GELECEK AÇIKLAMADA

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran iddiaların ardından gözler emniyet ve adli makamlara çevrildi.

Yasin Oyanık'ın gözaltına alınıp alınmadığı ve hakkında herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediği henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Konuyla ilgili yetkili kurumlardan yapılacak açıklama bekleniyor.