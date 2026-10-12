Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir'in yargı atamalarına ilişkin açıklamaları hukuk camiasında tartışmalara neden oldu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran sözlerin ardından Ağdemir, yaklaşan baro başkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

"70 ÜYEMİZİ HAKİM VE SAVCI YAPTIK" SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Bengü Türk TV'de katıldığı canlı yayında baronun çalışmalarını anlatan Ağdemir, Adalet Bakanlığı ile yürüttükleri temaslara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ağdemir, hakim ve savcı olmak isteyen avukatlara referans olduklarını belirterek Bakanlığın kendilerine ayrıcalık tanıdığını ve iki yıllık görev sürelerinde 70 baro üyesinin hakim veya savcı olduğunu söyledi.

Bu açıklamalar, kamuoyunda yargı atamalarında liyakat, eşitlik ve bağımsızlık ilkelerine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Sözlerinin ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Gökhan Ağdemir, ifadelerinin bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldığını savundu.

Ağdemir, Ankara 2 No'lu Barosu'nun tartışmaların odağı haline gelmesinden üzüntü duyduğunu belirterek başkanlık adaylığından çekilme kararı aldığını açıkladı.

"KURUMUMUZUN İTİBARINI KORUMAK İÇİN BU KARARI ALDIM"

Ağdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Katıldığım canlı yayında kullandığım bazı ifadelerin bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldığını ve Ankara 2 No'lu Barosu'nun hedef alındığı bir tartışma sürecine çekildiğini üzülerek görüyorum."

Baronun itibarını korumak ve avukatlık mesleğinin etik değerlerinin siyasi tartışmalara konu edilmesini önlemek amacıyla adaylıktan çekildiğini ifade eden Ağdemir, yargıda liyakat, eşitlik ve hukuka bağlılık ilkelerine olan inancını yineledi.

GÖZLER BARO BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE

Gökhan Ağdemir'in adaylıktan çekilmesiyle Ankara 2 No'lu Barosu'ndaki seçim süreci yeni bir boyut kazandı.

Ağdemir, görev süresi boyunca kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür ederken, tartışmalara neden olan açıklamaların yankıları hukuk camiasında sürüyor.