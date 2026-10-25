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Anadolu Efes ise kendi sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kocaeli temsilcisi açısından karşılaşma, TOFAŞ yenilgisinin ardından yeniden çıkış yakalamak için fırsat niteliği taşıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden Anadolu Efes karşısında mücadele edecek olan Körfez Basket, İstanbul deplasmanında önemli bir sınava çıkacak.

Bu mağlubiyetin ardından takımın yeni hedefi, Anadolu Efes deplasmanından galibiyetle dönmek olacak.

Son ana kadar mücadeleyi sürdüren Körfez Basket, sahadan iki sayılık farkla yenik ayrıldı.

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Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Kocaeli temsilcisi, rakibine 71-69 mağlup oldu.

Biotekno Körfez Basket, Anadolu Efes karşılaşması öncesinde ligdeki son maçında TOFAŞ ile karşı karşıya geldi.

Basketbolseverler, saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

Anadolu Efes ile Biotekno Körfez Basket arasındaki mücadele, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

Kocaeli temsilcisi, son maçında TOFAŞ karşısında yaşadığı iki sayılık yenilgiyi geride bırakarak Anadolu Efes karşısında başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.

İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde basketbolseverler, Anadolu Efes-Körfez Basket maçının saatini, yayıncı kanalını ve karşılaşmanın oynanacağı salonu araştırıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligde mücadele eden Biotekno Körfez Basket, zorlu Anadolu Efes deplasmanında galibiyet arayacak.

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