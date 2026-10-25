Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligde mücadele eden Biotekno Körfez Basket, zorlu Anadolu Efes deplasmanında galibiyet arayacak.
İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde basketbolseverler, Anadolu Efes-Körfez Basket maçının saatini, yayıncı kanalını ve karşılaşmanın oynanacağı salonu araştırıyor.
Kocaeli temsilcisi, son maçında TOFAŞ karşısında yaşadığı iki sayılık yenilgiyi geride bırakarak Anadolu Efes karşısında başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.
ANADOLU EFES-KÖRFEZ BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes ile Biotekno Körfez Basket arasındaki mücadele, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.
Karşılaşma, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Körfez Basket, deplasmanda güçlü rakibi karşısında galibiyet mücadelesi verecek.
ANADOLU EFES-KÖRFEZ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanacak Anadolu Efes-Biotekno Körfez Basket karşılaşması, beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak.
Basketbolseverler, saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.
KÖRFEZ BASKET TOFAŞ MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR
Biotekno Körfez Basket, Anadolu Efes karşılaşması öncesinde ligdeki son maçında TOFAŞ ile karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Kocaeli temsilcisi, rakibine 71-69 mağlup oldu.
Son ana kadar mücadeleyi sürdüren Körfez Basket, sahadan iki sayılık farkla yenik ayrıldı.
Bu mağlubiyetin ardından takımın yeni hedefi, Anadolu Efes deplasmanından galibiyetle dönmek olacak.
KÖRFEZ BASKET'İ ZORLU DEPLASMAN BEKLİYOR
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden Anadolu Efes karşısında mücadele edecek olan Körfez Basket, İstanbul deplasmanında önemli bir sınava çıkacak.
Kocaeli temsilcisi açısından karşılaşma, TOFAŞ yenilgisinin ardından yeniden çıkış yakalamak için fırsat niteliği taşıyor.
Anadolu Efes ise kendi sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.