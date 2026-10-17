TRENDYOL Süper Lig’in 8’inci haftasında Corendon Alanyaspor, İstanbul deplasmanında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Zorlu karşılaşma bugün saat 19.00’da Chobani Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

TURUNCU YEŞİLLİLER İSTANBUL’A GİTTİ

Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Corendon Alanyaspor, dün İstanbul’a giderek maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör João Pereira yönetimindeki turuncu yeşilli ekip, güçlü rakibi karşısında iyi bir futbol ortaya koyarak deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

HEDEF İSTANBUL’DAN PUANLA DÖNMEK

Ligin önemli karşılaşmalarından birine çıkacak olan Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında alacağı olumlu sonuçla moral bulmak istiyor. Teknik Direktör João Pereira'nın öğrencileri, sahada disiplinli ve mücadeleci bir oyun sergileyerek rakibine zor anlar yaşatmayı amaçlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede turuncu yeşillilerin göstereceği performans şimdiden heyecan yaratıyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi