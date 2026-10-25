Trendyol Süper Lig'de 9 haftalık süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Corendon Alanyaspor, 12 puanla ligin 10. sırasında bulunuyor. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Alanya temsilcisi, kalesinde ise 11 gol gördü. Turuncu-yeşillilerin ortaya koyduğu performansta en dikkat çekici ayrıntı, iç saha ve deplasman maçları arasındaki farklılık oldu.

İÇ SAHADA 4 MAÇTA SADECE 5 PUAN

Alanyaspor, taraftarı önünde oynadığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden turuncu-yeşilliler, Göztepe ile 2-2, Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Alanya temsilcisi, iç sahada önemli bir fırsatı daha değerlendiremedi.

Evinde oynadığı 4 maçta 4 gol atıp 4 gol yiyen Alanyaspor, topladığı 5 puanla iç saha performansı sıralamasında 11. basamakta yer aldı. Özellikle son 3 iç saha maçında galibiyet alınamaması dikkat çekti.

DEPLASMANDA DAHA ETKİLİ ALANYASPOR

Turuncu-yeşilliler, deplasmanda ise iç sahaya oranla daha başarılı sonuçlara imza attı. Dış sahada oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Alanyaspor, hanesine 7 puan yazdırdı.

Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Alanya temsilcisi, Çaykur Rizespor'u 1-0, Çorum FK'yi ise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Eyüpspor'a 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen turuncu-yeşilliler, deplasmanda 5 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Alanyaspor, bu sonuçlarla deplasman puan tablosunda 7. sırada yer alarak dış sahada daha etkili bir takım görüntüsü verdi.

PUANLARIN YÜZDE 58'İ DEPLASMANDAN GELDİ

Alanyaspor'un topladığı 12 puanın 7'sini deplasman maçlarında kazanması, takımın dış sahadaki performansını ortaya koydu. Turuncu-yeşilliler, toplam puanlarının yaklaşık yüzde 58'ini deplasmandan, yüzde 42'sini ise kendi sahasından elde etti.

İç sahada maç başına 1,25 puan ortalaması yakalayan Alanyaspor, deplasmanda ise 1,40 puan ortalamasına ulaştı. Ancak dış sahada da son iki maçın kaybedilmesi, turuncu-yeşillilerin yeniden çıkış arayışına girdiğini gösterdi.

ALANYASPOR'U ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Son iki lig maçından puansız ayrılan Alanyaspor, 10. haftada Gençlerbirliği'ne konuk olacak. 2 Kasım'da oynanacak karşılaşmanın ardından 8 Kasım'da Trabzonspor'u ağırlayacak turuncu-yeşilliler, daha sonra Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

Alanyaspor'un üst sıralara yaklaşabilmesi için özellikle iç saha performansını geliştirmesi gerekiyor. Beşiktaş galibiyetiyle taraftarına umut veren turuncu-yeşilliler, sonraki üç iç saha karşılaşmasında aynı başarıyı tekrarlayamadı. Alanya temsilcisinin önümüzdeki haftalarda hem evindeki galibiyet özlemine son vermesi hem de deplasmandaki puan toplama alışkanlığını sürdürmesi büyük önem taşıyor.