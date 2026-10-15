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Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, kazayla ilgili haklarındaki iddialar doğrultusunda mahkemeye sevk edilen Mevlüt Ö. ve Can A.’nın tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında Mevlüt Ö.’nün olay yerinde hatalı park yaptığı, Can A.’nın ise trafikte geçiş hakkı kurallarına uymadığı belirtildi.

Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, kazayla bağlantılı oldukları belirlenen Mevlüt Ö. (60) ile Can A.’yı (62) gözaltına aldı.

Kaplan’ın ölümünün ardından kazanın meydana geliş şekli ve sürücülerin olaydaki sorumluluklarına ilişkin soruşturma sürdürüldü.

Edinilen bilgilere göre, 13 Eylül tarihinde Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Adnan Kaplan ağır yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetti.

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde 13 Eylül tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Adnan Kaplan (53), yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaplan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 sürücü gözaltına alındı.

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