Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde 13 Eylül tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Adnan Kaplan (53), yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaplan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 sürücü gözaltına alındı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 1 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgilere göre, 13 Eylül tarihinde Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Adnan Kaplan ağır yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetti.
Kaplan’ın ölümünün ardından kazanın meydana geliş şekli ve sürücülerin olaydaki sorumluluklarına ilişkin soruşturma sürdürüldü.
JANDARMA 2 SÜRÜCÜYÜ GÖZALTINA ALDI
Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, kazayla bağlantılı oldukları belirlenen Mevlüt Ö. (60) ile Can A.’yı (62) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.
HATALI PARK VE GEÇİŞ HAKKI İHLALİ İDDİASI
Soruşturma kapsamında Mevlüt Ö.’nün olay yerinde hatalı park yaptığı, Can A.’nın ise trafikte geçiş hakkı kurallarına uymadığı belirtildi.
Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, kazayla ilgili haklarındaki iddialar doğrultusunda mahkemeye sevk edilen Mevlüt Ö. ve Can A.’nın tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklanan 2 sürücü, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.