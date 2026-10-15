"Mehmet AL - Özel Haber"

Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen ve Engin Köse’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili davada karar çıktı. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Engin Köse’yi otomobiliyle ezerek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan İsmet Y., 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve yargılaması tutuksuz devam eden İsmet Y., mahkemenin kararının ardından duruşma salonunda hükmen tutuklandı.

SANIK VE MAKTULÜN AİLESİ DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık İsmet Y. ve avukatı katıldı. Hayatını kaybeden Engin Köse’nin annesi, babası ve aile avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığa kasten öldürme suçundan yargılandığını hatırlatarak savunmasını sordu.

Sanık İsmet Y., hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"1 YIL TUTUKLU KALDIM, 4 YILDIR DIŞARIDAYIM"

Duruşmada söz alan sanık İsmet Y., olayın ardından yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldığını ve daha sonra tahliye edildiğini belirtti.

Sanık, savunmasında, "Bu olayda 4 yıldır dışarıdayım, 1 yıl tutuklu kaldım. Sebebini sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

ÖNCE MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık İsmet Y.’nin eylemini Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81/1. maddesi kapsamında kasten öldürme suçu olarak değerlendirdi.

Mahkeme, sanığın bu suçtan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Ancak mahkeme heyeti, olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği kanaatine vararak TCK’nın 29. maddesi uyarınca cezada indirime gitti. Bu kapsamda sanığın cezası 15 yıl hapis olarak belirlendi.

CEZASI 12 YIL 6 AYA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini değerlendirerek TCK’nın 62. maddesi kapsamında takdiri indirim uyguladı.

Sanığın 15 yıllık hapis cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaatine vararak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verdi.

DURUŞMA SALONUNDA KELEPÇELENEREK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kararın açıklanmasının ardından sanık İsmet Y., duruşma salonunda görevli polis ekiplerince kelepçelenerek muhafaza altına alındı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan sanık, infaz koruma ve sevk işlemlerinden sorumlu ekipler tarafından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

OLAY 21 HAZİRAN 2022'DE AVSALLAR'DA MEYDANA GELDİ

Engin Köse’nin hayatını kaybettiği olay, 21 Haziran 2022 tarihinde Alanya’nın Avsallar Mahallesi’ndeki Saat Kulesi civarında meydana geldi.

İddiaya göre İsmet Y., arkadaşları Önder G., Alparslan Ö. ve Ahmet T.D. ile birlikte bir bankta oturduğu sırada, başka bir bankta bulunan Engin Köse ile grup arasında sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Engin Köse ile Önder G. arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine Önder G., olay yerinden uzaklaşarak yakındaki bir markete sığındı.

OTOMOBİLİYLE BİRDEN FAZLA KEZ ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ BELİRTİLDİ

Olayın devamında İsmet Y., 06 EF 7237 plakalı otomobiliyle Önder G.’yi bulunduğu yerden aldı.

Dosyaya yansıyan olay anlatımına göre İsmet Y., otomobiliyle ilerlediği sırada Engin Köse’yi gördü ve aracını onun üzerine sürdü.

İlk çarpmanın etkisiyle yere düşen Köse’nin üzerinden otomobiliyle geri manevra yaparak geçen sanığın, ardından ileri yönde hareket ederek bir kez daha Köse’nin üzerinden geçtiği belirtildi.

Sanık İsmet Y., olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

ENGİN KÖSE 4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Engin Köse için çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Köse, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Engin Köse, olaydan 4 gün sonra, 25 Haziran 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan İsmet Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen sanığın yargılanmasına tutuksuz devam edildi. Dört yılı aşkın süre sonra sonuçlanan davada mahkeme, İsmet Y.’yi kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak hükmen tutuklanmasına karar verdi.