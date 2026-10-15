Alanya'da sonbahar yağmuru, Büyükhasbahçe Mahallesi'nde unutulmaz bir doğa olayına sahne oldu. 14 Ekim Çarşamba günü ikindi saatlerinde yağışın devam ettiği sırada gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı, ortaya çıkan renkleriyle dikkat çekti.

Mahallede çekilen fotoğrafta, dağların ve yerleşim alanlarının üzerinde uzanan parlak bir gökkuşağının yanı sıra daha yukarıda ikinci bir gökkuşağının da oluştuğu açıkça görülüyor.

BÜYÜKHASBAHÇE'DE GÖKYÜZÜ İKİ KEZ RENKLENDİ

Yağmur bulutlarının gökyüzünü kapladığı saatlerde güneş ışınlarının yağmur damlalarıyla buluşması, Büyükhasbahçe'de görsel bir şölen oluşturdu.

Fotoğrafta, ilk gökkuşağının oldukça belirgin ve canlı renklere sahip olduğu, hemen üzerinde oluşan ikinci gökkuşağının ise daha soluk şekilde görüldüğü dikkat çekiyor.

Gri ve sarı tonlarının hâkim olduğu gökyüzünde ortaya çıkan renkli yaylar, Alanya'nın dağları ve mahalledeki binalarla birleşerek etkileyici bir görüntü meydana getirdi.

YAĞMUR YAĞARKEN ORTAYA ÇIKAN SÜRPRİZ

Çifte gökkuşağının oluştuğu anlarda yağışın etkisiyle yolların ıslandığı da fotoğrafa yansıdı. Yağmurun oluşturduğu atmosfer, gökyüzündeki renklerle birleşince Büyükhasbahçe'de sonbahara özgü bir manzara ortaya çıktı.

Özellikle iki gökkuşağının aynı anda görüntülenmesi, bu doğa olayını daha da dikkat çekici hale getirdi.

ÇİFTE GÖKKUŞAĞI NASIL OLUŞUYOR?

Çifte gökkuşağı, güneş ışığının yağmur damlalarının içerisinde farklı biçimlerde yansıması ve kırılması sonucu meydana geliyor.

Birinci gökkuşağı, ışığın yağmur damlası içerisinde bir kez yansımasıyla oluşurken ikinci gökkuşağı, ışığın iki kez yansıması sonucunda ortaya çıkıyor. Bu nedenle ikinci gökkuşağı genellikle daha soluk görülüyor ve renkleri birinci gökkuşağına göre ters sıralanıyor.

ALANYA'DA SONBAHARIN EN RENKLİ KARESİ

14 Ekim'de Büyükhasbahçe Mahallesi'nde kaydedilen görüntü, Alanya'nın doğal güzelliklerine farklı bir bakış sundu. Yağmurun, güneşin ve çifte gökkuşağının aynı karede buluşması, sonbaharın en dikkat çekici manzaralarından birini oluşturdu.