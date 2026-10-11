KENT tarımını desteklemek, tropikal meyve yetiştiriciliğini teşvik etmek ve Alanya'nın tarımsal potansiyelini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen festivalin açılışına Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hermandez Recinos, Belediye Başkan Yardımcıları ve Danışmanları, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda üretici katıldı.

KARAYİPLER’DEN ALANYA’YA UZANAN TROPİK HİKÂYE

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Alanya topraklarının bereketine dikkat çekti. Muzla başlayan üretim yolculuğunun avokado, mango, ejder meyvesi ve papaya ile devasa bir sektöre dönüştüğünü belirten Koçak, şunları söyledi: "Toprağa emek veren üreticilerimizin işini kolaylaştırmak ve Alanya’da üretilen ürünün değerini artırmak en temel görevimiz. Festivalimizi de bu anlayışla önemsiyoruz. Bu yıl Guatemala, Nikaragua ve Panama büyükelçilerini ağırlayarak organizasyonumuza uluslararası bir boyut kazandırdık. 'Karayipler’den Alanya’ya, Tropik Bir Hikâye' temasıyla kurulan bu gönül ve ticaret köprüsünün üreticimize yeni kapılar açmasını diliyorum."

MUTFAK ATÖLYELERİ VE ETNİK LEZZETLER SAHNEDE

Festivalin ilk gününde gastronomi etkinlikleri ve özel lezzet sunumları büyük ilgi gördü. Yemek Yazarı Elif Korkmazel tropikal meyvelerle hazırladığı özel tarifleri katılımcılarla paylaşırken, Yemek Yazarı Asuman Kerkez nefis bir "tropikal galetta" hazırladı. Şehrin köklü lezzet duraklarından Aran Lokantası işletmecisi Hayri Sünbül tarafından Alanya’nın meşhur "kuru bakla piyazı" yapılırken, kente yerleşen Yeni Alanyalı Filipinliler de kendi kültürlerinden esinlenerek tropikal tarifleri sahnede canlı olarak sundu.

REKORTMEN AVOKADO 679 GRAM GELDİ

Festivalin gelenekselleşen ve heyecanla beklenen "En Ağır Alanya Avokadosu Yarışması" bu yıl da kıyasıya bir rekabete sahne oldu:

1. Mehmet Gaparoğlu (679 gram)

2. Emrah Ünal (584 gram)

3. Ahmet Dalabasmaz (530 gram)

Dereceye giren üreticilere ödülleri, protokol üyeleri ve ziraat odası temsilcileri tarafından takdim edildi. DJ Gökhan Sakaltaş’ın eğlenceli performansı ile festivalde ilk gün tamamlandı. Lezzet atölyeleri, stantlar ve sürpriz etkinliklerle devam eden festival, hafta sonu boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN