TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile karşılaşıyor. Süper Lig’de son haftalarda aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çeken bordo-mavililer, yakaladığı çıkışı Avrupa kupalarına da taşımayı hedefliyor. Finlandiya’nın Tampere kentinde bulunan Tammelan Stadı’nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Trabzonspor, deplasmandan üç puanla dönerek Konferans Ligi serüvenine galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

KUPS-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanacak KuPS Kuopio-Trabzonspor karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen taraftarlar TRT 1 yayınını izleyebilecek. Karşılaşma, TRT’nin internet üzerinden sunduğu canlı yayın hizmeti aracılığıyla da takip edilebilecek.

Maçın anlatımını ise deneyimli spor spikeri Hünkar Mutlu üstlenecek. Daha önce Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları gibi önemli organizasyonlarda görev alan Mutlu, Trabzonspor’un Avrupa mücadelesini ekran başındaki futbolseverlere aktaracak.

KARŞILAŞMA TAMPERE'DE OYNANACAK

Trabzonspor’un Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile oynayacağı karşılaşmaya Tampere kentindeki Tammelan Stadı ev sahipliği yapacak. KuPS Kuopio’nun kendi stadının UEFA kriterlerini karşılamaması nedeniyle mücadelenin farklı bir şehirde oynanacağı belirtildi. Yaklaşık 8 bin seyirci kapasitesine sahip statta gerçekleştirilecek karşılaşmada bordo-mavililer, deplasman dezavantajına rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ AÇIKLANDI

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler belli oldu. Trabzonspor Teknik Heyeti, Avrupa mücadelesinde tercih ettiği kadroyu açıklarken, bordo-mavililerin hücum hattında Paul Onuachu görev alacak.

Trabzonspor ilk 11: Onana, Pina, Mendy, Samet, Cenk, Bouchouari, Ozan, Melih, Salah, Aral, Onuachu.

KuPS Kuopio ilk 11: Kreidl, Puukko, Nuhu, Lötjönen, Kujasalo, Pasanen, Pennanen, Lutumba, Eskesen, Armah, Parzyszek.

TRABZONSPOR'DA EKSİK OYUNCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bordo-mavililer, Finlandiya deplasmanına bazı önemli oyuncularından yoksun çıkıyor. Nwaiwu ve Cabral, kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan’ın sakatlıkları da teknik heyetin kadro tercihlerini etkiliyor. Ayrıca Malinovskyi’nin yerine Melih Kabasakal’ın UEFA listesine dahil edildiği belirtildi.

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR GALİBİYETLERİNİN MORALİYLE SAHADA

Trabzonspor, Süper Lig’de elde ettiği başarılı sonuçların ardından Avrupa kupalarında da galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bordo-mavililer, ligde Galatasaray’ı sahasında 4-0, Samsunspor’u ise deplasmanda 3-0 mağlup ederek dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında aldığı iki mağlubiyetin ardından yoluna Konferans Ligi’nde devam eden Karadeniz temsilcisi, KuPS Kuopio karşısında kazanarak Avrupa arenasında yeni bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Trabzonspor, Finlandiya deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda üst üste üçüncü resmî maçını kazanmış olacak.

MAÇI MALTALI HAKEM YÖNETECEK

KuPS Kuopio ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmada Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara düdük çalacak. Barbara’nın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek. Mücadele, 15 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.

TRABZONSPOR AVRUPA'YA ÜÇ PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Bordo-mavililer açısından KuPS Kuopio karşılaşması, Konferans Ligi lig aşamasına iyi bir başlangıç yapılması bakımından önem taşıyor. Süper Lig’deki formunu Avrupa’ya taşımak isteyen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı mücadelede hücumdaki etkili performansını sürdürerek üç puana ulaşmayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisinin Finlandiya deplasmanında ortaya koyacağı performans, Avrupa kupalarındaki yeni yolculuğunun ilk sınavı olacak.